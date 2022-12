La situación por la que atraviesa la sanidad pública de la Comunidad Valenciana ha sido motivo de un nuevo encontronazo entre el Partido Popular y el PSPV-PSOE. El primero en pronunciarse ha sido el presidente autonómico PP, Carlos Mazón, que ha asegurado que “el colapso de la sanidad pública con Ximo Puig es un drama, con comarcas abandonadas y consecuencias muy negativas sin que nadie tome cartas en el asunto”, antes de añadir que: “Hay departamentos de salud en los que hay una falta total de apoyo a los profesionales, de incentivos, un nulo refuerzo del personal y una nula atención a unos problemas que ya duran demasiado tiempo”. Estas palabras han sido pronunciadas por Mazón tras mantener un encuentro con los representantes de los sindicatos del Hospital de Vinaròs, en Castellón.

Prioridad

El presidente del PPCV ha lamentado que “para el Consell de Puig la salud de los valencianos no sea una prioridad”. Según ha señalado, “lo que hace Puig con la sanidad pública es dramático, con zonas especialmente dañadas, con casos extremos como este departamento de salud con 31 municipios, más de cien mil personas, y en el que muchas de las ambulancias siguen sin médicos”. También ha apuntado que desde el PPCV proponen “destinar al menos el 30 por ciento del presupuesto a Sanidad, y los incentivos adecuados y prioritarios para que el personal venga y, el que ya está, se mantenga. No hay otro departamento de salud con una situación sanitaria con este absoluto abandono”. Por último, Mazón ha instado a Puig “a dar una solución inmediata al colapso en la sanidad pública valenciana”.

La respuesta del PSPV ha llegado por parte de su portavoz de Sanidad en las Cortes Valencianas, Carmen Martínez, que ha subrayado en la mañana de este martes que el compromiso de los socialistas con la salud de los valencianos es “firme” y ha recordado que “el presupuesto en Sanidad para el próximo año alcanza cifras récord”. Así se ha manifestado Martínez en un comunicado en el que ha señalado: “Los valencianos cuentan hoy con una sanidad más fuerte que la que teníamos en 2015, cuando el PP aplicaba recortes y no invertía en infraestructuras”, ha señalado. En este sentido, la dirigente socialista ha destacado que “la partida destinada a Sanidad en los presupuestos de la Generalitat Valenciana es la más alta de todo el presupuesto, con un total de 8.258 millones en 2023, un 50% más que en 2015”. Además, ha recordado que “las cuentas incluyen la mayor inversión sanitaria prevista: un total de 520 millones euros, casi ocho veces superior a la de 2015”.

Urgencias ambulatorias

“En la Comunidad no se han cerrado las urgencias ambulatorias como en otras autonomías, ni se han tratado de abrir sin médicos. Y no solo eso, este año se han creado 6.007 plazas nuevas de personal sanitario, de ellas casi 1.200 son nuevas plazas de médicos, en torno al 20%. Esta es una medida que no tiene precedentes y supone un incremento de plantilla estructural”, ha resaltado. De esta forma, Martínez ha apuntado que “frente a un modelo basado en los recortes, los socialistas apostamos por un modelo que refuerza la Atención Primaria, que invierte en nuevas plazas y nuevos equipos, que aumenta el número de contratos de sanitarios y que elimina los copagos”.