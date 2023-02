El PSPV está de nuevo inmerso en su particular tormenta de ideas para hallar un candidato que salve los muebles y encabece el cartel electoral socialista de Torrevieja para las elecciones municipales de mayo. Faltan menos de cien días para los comicios y su opción, Joaquín Martínez Campillo, anunciada tras meses de dudas e incertidumbre, tuvo que renunciar el jueves a última hora por problemas de salud solo cinco días después de ser designado como alcaldable. Torrevieja sigue siendo la principal ciudad del país por población en la que el PSOE carece de candidato oficial a las municipales.

Ingreso

Campillo (1952), militante del PSOE desde 1978 e implicado en cargos de gestión interna y orgánicos del partido que había aceptado este encargo como otro compromiso más, sufrió una angina de pecho. Se encuentra fuera de peligro. Salió ayer de la unidad de Observación de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja y le han recomendado que ni se le ocurra seguir en la carrera electoral local.

Lo único que tiene claro el PSPV es que el único cargo relevante del PSOE torrevejense que se ha postulado como cabeza de lista, el secretario general, Andrés Navarro, no será el candidato. Y cuando la dirección autonómica del partido logre dar con la tecla lo hará con candidato y lista completa para no dar margen a una nueva batalla campal en las filas socialistas torrevejeneses, tan habituadas a vivir en ese enfrentamiento continuo desde hace cuarenta años. Aunque hablar de seguridades a estas alturas en la agrupación socialista local y en la vorágine de intereses de las direcciones comarcal, provincial y autonómica del PSPV es un ejercicio bastante complicado para el caso de Torrevieja.

Fue el PSPV, no el candidato, el que anunció que se bajaba del cartel electoral. Una decisión que se adoptó en apenas unas horas de la tarde del jueves. La Secretaría de Organización entendió que si Martínez-Campillo no iba a poder continuar, la prioridad era anunciarlo de forma inmediata. Atajar la situación en ese momento no ha servido, sin embargo, para evitar todo tipo de especulaciones e interpretaciones sobre la decisión.

Sorpresa

La elección de Martínez-Campillo había provocado cierto interés y sorpresa fuera del núcleo duro del PSOE local. Pero cayó como un mazazo en la ejecutiva local y la agrupación donde 72 de los cien militantes que -todavía-están afiliados a la agrupación, han rubricado un documento en apoyo a la candidatura de Navarro, al que se ha invitado directamente a dejar su empeño en ser candidato casi a diario desde el mes de septiembre pasado.

¿Gestora y disolución?

Martínez-Campillo llegó con la idea de que incluso antes de las elecciones se nombrara una gestora y, en una apuesta más arriesgada todavía, se tomara la decisión de disolver la agrupación -como ya ocurriera hace años en Orihuela- para comenzar su trayectoria de cero y acabar con la pelea interna y la infiltración, más que evidente en este mandato en el grupo municipal, de otros partidos políticos en el PSOE de la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana.

Ahora, con el nuevo escenario que se ha abierto, la dirección comarcal del PSOE, liderada por el diputado provincial y alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, ha optado por la prudencia. Y se ha puesto a disposición total del secretario de Organización, José Muñoz, para buscar la solución menos mala, sin reproches.