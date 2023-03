El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, ha denunciado falta de transparencia en la gestión del presidente, Carlos Mazón. “nos parece una falta de respeto a los ciudadanos que Mazón oculte información a la oposición, y ni siquiera respete la obligación legal de responder a las peticiones de los diputados de la oposición”.

Pregunta

Francés ha hecho estas declaraciones después de que el grupo socialista de la Diputación preguntara en el mes de febrero por “los trayectos realizados, en los últimos 3 meses, por los 4 coches destinados al uso exclusivo de los miembros de la corporación”. A esta cuestión, señalan en el PSPV, no contestó Mazón, sino el jefe de Servicio del Parque Móvil diciendo que: “Desde el Servicio de Parque Móvil y Talleres disponemos de información respecto a los servicios realizados, pero de los trayectos son los departamentos correspondientes los encargados de su gestión, proporcionándoles por nuestra parte los recursos humanos y materiales necesarios”.

El grupo socialista, señala en un comunicado, no dirigió la pregunta al Servicio del Parque Móvil, sino al presidente de la Diputación, para que diera las instrucciones precisas para que se proporcionara la información. “Ante esta respuesta que constituye una clara excusa para ocultar la información y vulnerar el derecho de los diputados a obtener la información necesaria, el 16 de marzo reiteramos la consulta”, añade el comunicado.

Respeto democrático

“Habiendo transcurrido el plazo legal de 5 días hábiles, del que dispone la Diputación sin haber obtenido la respuesta solicitada, Mazón demuestra su falta de transparencia y de respeto democrático”, continúa la nota.

El portavoz socialista le ha pedido a Mazón coherencia. “No es de recibo que la Diputación esconda el uso de los coches oficiales, y con su silencio lo único que demuestran es que no se están utilizando para lo que deben, o bien que no se utilizan porque Mazón ya no ejerce como presidente de la Diputación, ya que dedica todo su tiempo a su campaña electoral abandonando sus funciones. Ante esta falta de transparencia nos vemos obligados a elevar una queja al Sindic de Greuges”, finaliza Francés.