La segunda visita de Alberto Núñez Feijóo a la provincia, tras la reunión que mantuvo el verano pasado con el sector hotelero en Benidorm, se saldó con diversos compromisos por parte del presidente del Partido Popular si este 2023 se produce un cambio de gobierno. Los principales estuvieron relacionados con la falta de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado y con avanzar un pacto por el agua que cuente con el consenso entre autonomías. «Alicante es la quinta provincia por habitantes y PIB de España y la última en inversiones en los dos últimos años. Esa anomalía la tenemos que subsanar», afirmó Feijóo en una intensa jornada que tuvo su epicentro en Elche, con inicio en la visita a la fábrica de Pikolinos y punto final con un mitin en la plaza de Santa Isabel del centro de la ciudad, situada entre la torre de la Calahorra y la basílica de Santa María. El gallego estuvo acompañado en todo momento por el presidente de la Diputación de Alicante, y candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, y por el senador Pablo Ruz, al que arropó en su objetivo de lograr la Alcaldía de Elche el 28 de mayo.

Feijóo arrancó la jornada en la fábrica de Pikolinos, que recorrió con los hijos del fundador, Juan Perán: Juan Manuel, Rosana y Carolina. «Aseguro que no vendré a hacer un balance triunfal en la Comunidad Valenciana mientras no solucione la discriminación en financiación autonómico y no proponga un pacto del agua con sólidos informes técnicos y basados en el diálogo y en consenso», manifestó en la atención a los medios que se produjo al finalizar la visita. «Los dos compromisos los asumo en una España donde se dice mucho y, a veces, se hace poco», apostilló el líder popular.

También tuvo palabras de elogio para la «potente industria» del calzado, sobre la que señaló con orgullo que «exporta la marca España» por todo el mundo. También elogió la capacidad que tiene el sector zapatero para la generación de empleo, otra de las ideas fuerte de su discurso. Enfatizó que el trabajo es la base para financiar los servicios públicos, lo que también le llevó a hablar sobre la reforma de las pensiones. «Con ella se busca llegara a las elecciones pero no garantiza la sostenibilidad», indicó.

Sobre el sector del calzado destacó, igualmente, que las empresas españolas del sector alcanzaron el año pasado 3.000 millones de euros de facturación. Sobre el caso concreto de Pikolinos, del que destacó que cuenta con 650 trabajadores en su plantilla, enfatizó que es una compañía con la que se siente «especialmente identificado» porque «su fundador y su familia empezaron sin casi nada y ahora son referentes en el mercado de calzado nacional e internacional».

En el turno de las preguntas a Feijóo se le cuestionó por algunos asuntos ligados a la actualidad nacional, como la visita del presidente del Gobierno,Pedro Sánchez a China, la segunda economía del mundo. «Siempre es bueno para el país», respondió con la mirada puesta en el avance de acuerdos comerciales, culturales y turísticos. En esta respuesta, el líder del PP hizo un giro en clave local, ligado con el gigante asiático, al lamentar que a la inauguración de en el MARQ de la exposición de los guerrero de Xian, en la que estuvo presente el ministro chino de Cultura y Deporte, Hu Heping, no acudiera el ministo de Cultura, Miquel Iceta, ni el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En esta cita sí que estuvieron presentes la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, y la consellera de Innovación, Josefina Bueno.

En la visita a Pikolinos también tomó la palabra el presidente autonómico del PP, Carlos Mazón. El candidato a la Generalitat se mostró muy crítico con el «descalabro económico» en la Comunidad Valenciana y afirmó que el déficit y la deuda «avanzan sin solución» en la autonomía. Mazón se mostró preocupado por la «competitividad» autonómica, y denunció una «nefasta gestión» de la Generalitat: «Una vez más, somos líderes en deuda y déficit, con casi 4.000 millones este año, el récord de España, y casi 2.000 millones se ha incrementado la deuda en 2022». En otro registro, en el sanitario, Mazón celebró «la victoria contra la Generalitat», por la vuelta de las dos lecturas en las mamografías. «Después de mucha presión por parte del PP han tenido que recular», finalizó.