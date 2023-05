El diputado nacional de Ciudadanos Edmundo Bal ha llevado a cabo este lunes una visita fugaz a Alicante (recorriendo, eso sí, varias poblaciones de la provincia) para apoyar en la campaña de su formación a las elecciones municipales y autonómicas del 28M.

Bal ha visitado la ciudad acompañado del candidato de su formación a las autonómicas, José Miguel Saval, y el alcaldable en Alicante, Adrián Santos Pérez, donde ha anunciado que pedirá la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer la posible compra de votos para las elecciones de Melilla, detrás de la que podría estar -según señala- el Gobierno Marroquí.

El representante estatal de la formación también ha aprovechado su visita a la capital de la provincia para tratar de marcar terreno electoral y responder al Partido Popular, que se ha estado reivindicando durante todo la campaña como la opción de "voto útil", algo que Bal rechaza de pleno: "¿Es útil votar a un partido que solo quiere conservar lo que ya tenemos y no va a emprender cuando esté en el Gobierno ninguna de las reformas que plantea desde la oposición?

En este sentido, el diputado sostiene que el PP, pese a tener mayoría absoluta en distintos periodos, "no ha reformado nada" y afea especialmente que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo "no ha reformado la Ley Electoral para que Bildu no mandase, no atacan el problema de la sostenibilidad de las pensiones, no tienen un plan de vivienda más allá que unos avales del ICO, no tratan de una forma correcta el problema de la okupación...".

Campaña estatal

En el terreno nacional, Bal también ha señalado a las demás fuerzas políticas por "vender el discurso de que van a derrocar a Sánchez", un argumento con el que el diputado de Ciudadanos ironiza: "¿Alguien me puede decir si Sánchez se presenta a las municipales o las autonómicas?".

Sin embargo, apenas unos segundos después, ha sido el propio Bal el que ha cargado contra el presidente del Gobierno por "haberse gastado todo lo que ha recaudado de más de los impuestos" en vez de devolver a los ciudadanos este excedente, tratando de "utilizar este dinero para comprar votos".

Una línea -contra el Gobierno central- que Bal ha mantenido durante gran parte de su intervención: "Le quiero decir al presidente del Gobierno que el votante español no es tonto y un joven no le va a votar porque le regale el interrail en la situación de precariedad en la que se encuentra".

Por su parte, el candidato de los liberales a la Presidencia de la Generalitat, José Miguel Saval, ha destacado el papel de sus compañeros tanto a nivel local, para conseguir que Alicante sea "el motor de liderazgo que precisa la provincia", como en el ámbito nacional, con la figura de Edmund Bal que representa "compromiso, seriedad y lucha contra el sectarismo y el radicalismo".

En cuanto a las medidas concretas para volver a ser clave en el gobierno municipal, Pérez ha apostado por la creación de una gran concejalía que aglutine las competencias de Urbanismo, Movilidad y Transporte y consiga "mejorar la calidad de vida de todos los alicantinos y alicantinas con medidas transversales, sostenibles e inclusivas, igualando los diferentes barrios de la ciudad".