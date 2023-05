La candidatura de Ciudadanos en Alicante ha presentado su programa electoral para el 28M pero deja en el aire con quién podría pactar a la hora de gobernar el Ayuntamiento. El alcaldable del partido liberal, Adrián Santos Pérez, desgrana sus principales propuestas y se marca la línea roja de "no gobernar con los extremos".

A escasos días de las elecciones municipales, el actual socio del Partido Popular en el gobierno municipal aspira a volver a ser clave tras los comicios electorales, como ya ocurrió en el 2019. Aunque deja clara sus líneas rojas: Ciudadanos quiere volver a gobernar, pero sin Unidas por Alicante, Vox ni Compromís.

El todavía concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, defiende que el objetivo electoral de su agrupación es "gobernar en la ciudad de Alicante" y revalidar los resultados del último mandato, cuando obtuvieron cinco concejales. Unas cifras que, pese a ser el objetivo principal, no deben enturbiar que "lo que queremos es dirigir el Ayuntamiento de la ciudad para aportar nuestra experiencia profesional".

Para ello, Pérez no descarta que pudiera producirse un cambio de socios preferentes, lo que podría variar el escenario político en la ciudad pasando de un bipartito con el PP a uno con el PSPV: "Ciudadanos lo que tiene es un programa electoral sensato y unos objetivos de ciudad. No tenemos socios preferentes, pero sí tenemos líneas rojas que son no gobernar con los extremos".

Áreas principales

En cuanto a las líneas estratégicas del programa, el portavoz de la formación sostiene que su candidatura cuenta con "referentes de todos lo ámbitos" como el turismo, la hostelería, la cultura o el deporte, y que han partido de su experiencia profesional para poder gobernar la ciudad de Alicante.

Un proyecto que nace de "la escucha activa de todas las asociaciones de vecinos que han trasladado las necesidades de sus barrios". Además, la candidatura destaca que "no hemos dicho que todo se vaya a hacer" por lo que busca aportar una perspectiva realista y "generosa con los gobiernos que puedan venir después", planteando una diferenciación entre "cosas a planificar y cosas a ejecutar".

En materia de cultura, Adrián Santos Pérez sostiene impulsar un gran pacto que impida que "se haga y se deshaga con cada cambio de gobierno". Para fomentar el deporte, los liberales apuestan por mejorar las instalaciones planificando una futura ciudad deportiva, ya que "decir que se puede construir una ciudad deportiva en cuatro años... es imposible".

Por lo que respecta a las inversiones en las diferentes zonas de Alicante, el partido naranja destaca dos aspectos fundamentales como "la igualdad entre barrios", en el que se centra la línea de trabajo pensada para Urbanismo, y los grandes temas de ciudad, como el corredor litoral, que funcione como espina dorsal de Alicante.