A menos de 24 horas para que se produzca la reunión entre Carlos Mazón y Carlos Flores Juberías, y poco después de que Compromís hiciera publico que votará en contra de la investidura del popular como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, como ya manifestó la pasada semana el PSPV-PSOE, la dirección nacional del partido popular eleva la presión sobre su líder autonómico y un posible pacto con Vox y su candidato a la Generalitat, un Flores Juberías que fue condenado en 2002 por violencia machista. El portavoz del comité de campaña del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, se ha mostrado contundente en la mañana de este lunes al respecto. “Cualquier persona que haya pasado, haya tenido un episodio o haya sido condenado por violencia machista para nosotros es una línea roja”, ha manifestado Sémper.

Con estas declaraciones, desde Génova se admite que la condena por maltrato del candidato de Vox en la Comunidad Valenciana es una cuestión insalvable para el PP. De hecho, el portavoz ha añadido que una persona con estos antecedentes no debería dedicarse al “ejercicio activo de la política”. En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha indicado que “obviamente alguien que es un maltratador” o “ha sido condenado por maltrato” no es “una persona que se debiera dedicar a la política”. Sobre el resto de la negociación que están manteniendo los populares con la formación de ultraderecha en la Comunidad Valenciana, al igual que ocurre en otros puntos de España, Sémper no ha querido profundizar más en su valoración.

Estas declaraciones se han producido pocos minutos después de que el candidato de Compromís a la Generalitat, Joan Baldoví, mantuviera un encuentro con los populares Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca y Miguel Barrachina para abordar la investidura del candidato más votado en las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado 28 de mayo. Tras el encuentro, Baldoví ha confirmado la negativa de su grupo a abstenerse en la investidura, ya que considera que después “acabará pactando con Vox”, una formación a la que le ha planteado al propio Mazón que le haga un “cordón sanitario”. Por su parte, los populares Pérez Llorca y Barrachina han indicado que no hacen “cordones sanitarios a nadie” y han insistido en que las negociaciones siguen abiertas, a la espera del encuentro que tendrá lugar este martes con Flores Juberías y el resto de los representantes de Vox.

#EnDirecto | Sémper, sobre el candidato de Vox en la Comunidad Valenciana: "Cualquier persona que haya sido condenado por violencia machista para nosotros es una línea roja" pic.twitter.com/sK3K64UKNl — Europa Press (@europapress) 12 de junio de 2023

La primera reunión para la investidura se celebró la semana pasada, entre el PP y el PSPV. Los socialistas justificaron su decisión de no abstenerse porque también dan por hecho que los populares acabarán pactando con Vox. El conseller en funciones Arcadi España aseguró que “el PP está obligado a formar gobierno con el bloque conservador” y exigió a Mazón que diga “cuanto antes” si va a compartir gobierno con Vox. Ausente en la reunión, el presidente en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, le pidió a Mazón que “no maree” y aseguró que el “PP-Vox es una realidad que le espera a la Comunidad”.