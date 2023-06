El PPCV ha registrado la constitución del grupo parlamentario de esta nueva legislatura. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, confía en sus dos personas de confianza, Miguel Barrachina y Juan Francisco Pérez Llorca y suma a Salomé Pradas y Laura Chuliá.

Barrachina ha pedido a los grupos que todavía no se han constituido que lo hagan “con urgencia para no demorar más el cambio que pidieron los valencianos”. “Si el GPP, que es el grupo más amplio, ha podido recoger 40 firmas y entregarlas, no tiene sentido que PSPV y Compromís se retrasen. Todo lo que pase de mañana será demorar intencionadamente la toma de posesión de Carlos Mazón como President de la Generalitat”, ha indicado.

Además, el también director de campaña ha urgido al PSPV “que abrevie los plazos para que el cambio, que de forma democrática y amplia pidieron los valencianos, pueda ser cuanto antes”. “Puig debe asumir que ha perdido las elecciones y debe ceder el paso. Apelamos a la naturalidad, deportividad y elegancia parlamentaria y que se deje de boicotear el proceso”, ha señalado. El Síndic del grupo popular ha insistido en la importancia de dar “normalidad al proceso, como ha hecho Carlos Mazón sentándose a hablar con todo el mundo”.

Estructura en el Parlamento

Con el registro, la formación cumple con un trámite clave en la Cámara autonómica imprescindible para pasar a la siguiente fase en la investidura. Vox ya dio este paso y Compromís espera hacerlo también a lo largo de la semana. Sólo faltarán los socialistas, que tal y como ha anunciado esta mañana Ximo Puig, lo harán la próxima semana.

Respecto a la organización del grupo, el nombramiento de Miguel Barrachina supone respaldar a una persona que ha asumido en estos últimos meses la responsabilidad de la campaña y la negociación con el resto de formaciones haciendo tandem con el vicesecretario de organización y alcalde de Finestrar, Juan Francisco Pérez Llorca. Barrachina, además, cuenta con experiencia en el Parlamento autonómico y fue azote para el Botànic a lo largo de la legislatura pasada.

Respecto a las nuevas incorporaciones, Mazón ha apostado por un equilibrio territorial de voces, ya que como adjuntas figuran también la castellonense Salomé Pradas, hasta ahora senadora y actual edil en la ciudad de Castellón, y la valenciana Laura Chulià, quien fuera alcaldesa de Benetússer y en el pasado mandato asesora en la Diputación de Valencia.