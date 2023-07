El nuevo Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón nace con la bendición de los empresarios alicantinos, que respaldan sin fisuras el ahorro que supondrá el recorte de consellerias y también los nombres escogidos para ocupar las distintas carteras. En especial, el de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, en la que la mayoría de ellos tienen depositadas sus esperanzas para conseguir que desde la Generalitat atiendan sus reivindicaciones.

Un nuevo Consell al que también tienden la mano los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, que ven con buenos ojos que se haya vaciado de contenidos los departamentos gestionados por VOX y que, eso sí, exigen a los nuevos responsables autonómicos que mantengan el diálogo social, que tantos frutos ha dado en las últimas legislaturas.

De esta forma, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha destacado el "acierto" de la reducción del número de departamentos y altos cargos, sobre todo ante la "falta de financiación" que sufre la Comunidad Valenciana, que "obliga a ser muy exigente con el gasto".

Aunque el portavoz de los empresarios valencianos ha abogado por conceder un periodo de gracia de cien días a los nuevos consellers, ha querido dejar claro que, "a priori la valoración es positiva", y ha destacado las buenas relaciones que ya mantienen con muchos de ellos. Sobre todo, con Nuria Montes. "Que se haya elegido a una persona que forma parte de la junta directiva de la CEV nos hace sentirnos especialmente orgullosos. Por su capacidad de trabajo y su conocimiento del mundo empresarial, del asociacionismo y del tejido productivo de esta Comunidad, estamos convencidos que puede hacer un buenísimo trabajo en beneficio de todos", ha asegurado el presidente de la patronal.

Una valoración positiva y un orgullo que, como no podía ser de otra forma, también ha expresado Fede Fuster, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, de la que Montes era secretaria general. "Conoce el sector como nadie y no podíamos pensar en nadie mejor para esta conselleria. Eso sí, ya le hemos dicho que no vamos a renunciar a ser reivindicativos, porque sería perder nuestro ADN", ha señalado el portavoz de los hoteleros, que ha marcado la derogación de la tasa turística, la lucha contra el "desmadre" de los apartamentos ilegales o el impulso de la digitalización entre las tareas que deberá afrontar Montes en su nuevo cargo.

Industria

"Conoce muy bien los sectores alicantinos y nuestras necesidades", ha apuntado la presidenta de la Asociación Valenciana del Calzado (Avecal), Marián Cano, que también ve con buenos ojos que Mazón hablara en su investidura de "un plan para potenciar la industria". En su caso, también valoran positivamente al nuevo conseller de Educación, Universidades y Empleo, el sanvicentero José Antonio Rovira, que confían que les ayude a atraer a los jóvenes al sector y ofrezca la formación que necesitan las empresas.

"Para nosotros es fundamental que el nuevo Consell impulse decididamente la reindustrialización de la Comunidad y la innovación para situar a la autonomía en posiciones de liderazgo", ha recalcado, por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, Luis Rodríguez, que también deposita grandes expectativas en la interlocución de Nuria Montes en este terreno.

Desde la Asociación de Promotores (Provia) también confían en que la alicantina otorgue por fin la "relevancia que merece al sector del turismo residencial", en palabras de su secretario general, Jesualdo Ros, que reconoce no tener demasiadas referencias de la nueva vicepresidenta de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ni de la responsable de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas. Eso sí, tiene claro que la principal tarea de la primera será reactivar la construcción de vivienda de protección pública o a precio asequible, y que la segunda deberá actualizar la estrategia territorial de la Comunidad, para desbloquear la tramitación de los planes generales de los ayuntamientos.

En la misma línea, el presidente de la Federación de Obra Pública, Javier Gisbert, ha reclamado "un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras" en esta legislatura, en la que también reclama que se mantengan planes como el Edificant, de construcción de colegios, o el impulso a la renovación y ampliación de la red de centros sanitarios. No obstante, ha recalcado que la clave en los próximos años para el sector será la vivienda –que recibirá la mayor aportación de los fondos Next Generation- por lo que ha reclamado que se dote de los medios necesarios a este departamento.

Por su parte, el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, ha valorado positivamente la actitud "receptiva" del nuevo titular de Agricultura, José Luis Aguirre, al que conoció hace unos días, y ha confiado en el compromiso personal de Carlos Mazón con el problema del agua.

Por la parte sindical, la secretaria general de UGT en l'Alacantí-La Marina, Yolanda Díaz, ha tendido la mano al presidente Mazón para ofrecerle su colaboración y le ha reclamado que mantenga la apuesta "por el diálogo social" de las anteriores legislaturas. Igualmente, su homólogo en CC OO, Francisco García, ha valorado positivamente que el president haya vaciado de contenido las áreas de Vox y haya mantenido la gestión de los principales servicios públicos en manos "de la derecha racional". García no considera una mala idea incluir las competencias de Empleo en la Conselleria de Educación y ha aprovechado para reclamar a Nuria Montes que aproveche sus nuevas responsabilidades para "seguir mejorando y dignificar las condiciones laborales en un sector tan importante en la provincia como es el turismo".