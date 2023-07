El nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tirado de ex altos cargos del Consell y de ex de Ciudadanos para el segundo escalón de su Gobierno, concediendo, además, un especial protagonismo a la provincia de Alicante, dado que ocho de los 23 nombramientos oficializados este martes han sido para representantes de este territorio. En esta primera tanda de nombramientos hay cinco mujeres. Entre ellos, Antonio Galvañ, que era director general de IFA cuando el PP celebró un acto para la campaña de las europeas en 2009 que no fue abonado hasta 13 años después, ya con el Botànic. Galvañ será el secretario autonómico de Empleo. Por su parte, Emilio Argüeso, expulsado de Ciudadanos tras la fallida moción de censura en Murcia, tendrá a su cargo la secretaría del Sistema Sociosanitario.

El Consell celebró ayer su segundo pleno desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, en esta ocasión con carácter extraordinario. En el primero, celebrado en Alicante, Carlos Mazón anunciaba una reducción del número de secretarías y subsecretarías autonómicas, que se quedan en 36. Pues bien, en la reunión de este martes ya se aprobaba el nombramiento de 23 de estos nuevos altos cargos, para lo cual se ha optado por tirar de experiencia, con viejos conocidos del PP que ya ocuparon puestos de responsabilidad en los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra, así como de «fugados» de Cs. Por la provincia de Alicante destaca la presencia de Antonio Galvañ, que desempeñará las funciones de secretario autonómico de Empleo, dependiente del conseller alicantino José Antonio Rovira. Galvañ ejerció como director general de la Institución Ferial Alicantina (IFA), y en su tramo final, con la llegada del Botànic, se vio salpicado por algunas polémicas. El que más páginas ocupó fue un acto celebrado el 25 de abril de 2009 por el PP, siendo Francisco Camps jefe del Consell, que sirvió para abrir la precampaña para las elecciones europeas y que consistió en una cena para 3.000 personas. Sin embargo, nunca se encontró rastro de abono alguno por el uso de las instalaciones, ni tampoco ninguna factura. El asunto fue denunciado en los tribunales por la Conselleria de Economía en 2018 e investigado por la Agencia Valenciana Antifraude, un proceso que desembocó finalmente en un acuerdo extrajudicial por medio del cual el PP reconocía la deuda de 8.357 euros y la liquidaba a través de sucesivos pagos mensuales. Sin embargo, esta no fue la única controversia, dado que el propio Galvañ, después de que el Botànic decidiera relevarlo como director general, tuvo que pagar de su bolsillo diferentes multas de tráfico que cargó a la tarjeta del complejo ferial por un importe de 1.312 euros, tras una sentencia judicial. También figura en la lista de nombramientos el exsenador Emilio Argüeso, que asume la Secretaría Autonómica del Sistema Sociosanitario. El que fuera responsable de Organización en la Comunidad y una de las personas de confianza de Fran Hervías, fue expulsado de Ciudadanos después de que la cúpula de los naranja le acusara de ofrecer «prebendas» para potenciar el transfuguismo. Todo a raíz de la moción de censura que se presentó en la Región de Murcia contra el PP por parte del PSOE y los naranja, y que fracasó por tres tránsfugas de esta última formación. Argüeso, con todo, negó cualquier tipo de implicación en este tema, y siguió como senador, pero en el grupo de no adscritos. Mazón: “Hemos empezado la reducción del gasto político por los políticos” En la relación de altos cargos alicantinos dada a conocer este martes también aparecen Paco Ponce como secretario autonómico de Sanidad, que en las últimas elecciones municipales fue candidato del PP a la Alcaldía de Petrer, en un Ayuntamiento en el que ya había ocupado la concejalía de Sanidad durante ocho años. Hasta hace poco, además, había sido gerente del Servicio de Salud de la Región de Murcia. Daniel McEvoy, por su parte, será secretario de Educación. De hecho, fue concejal con estas mismas competencias en el Ayuntamiento de Elche durante el mandato de Mercedes Alonso. De hecho, formó parte del grupo de ediles críticos contra la regidora ilicitana. Posteriormente, pasaría a Cs, hasta que se retiró de la primera línea política para regresar ahora. Santiago Lumbreras, una de las personas de la máxima confianza de Mazón, por otro lado, estará al frente de la secretaría de Relaciones Institucionales y Transparencia, después de haber ejercido como jefe de gabinete de la Presidencia de la Diputación de Alicante, mientras que el periodista José Manuel Cuenca, también del círculo más cercano al jefe del Consell, será el secretario autonómico de Gabinete del Presidente y Comunicación. Asimismo, Sebastián Fernández, exconcejal de Benidorm y exdiputado tanto provincial como autonómico por el PP, y que estuvo al frente del Patronato de Turismo de Alicante hasta que lo destituyó José Joaquín Ripoll, ejercerá como secretario autonómico de Vivienda. Otro recorte al Ejecutivo: diez direcciones generales menos para ahorrar 800.000 euros El octavo secretario autonómico alicantino y único de los nombrados ayer pertenecientes a Vox es Eduardo Luis Ruiz, diputado en el Congreso durante esta última legislatura, que se ha quedado a las puertas de repetir en las últimas elecciones. En lo que respecta al resto de nombramientos, se confirma la incorporación de Eusebio Monzó, cercano a María José Catalá, como secretario de Hacienda y Economía, que ya ocupó esta responsabilidad con Alberto Fabra, al que se une Vicente Dómine, en Infraestructuras y Transporte, quien fuera director general de Transportes en el accidente de metro de València. También aparece Asunción Quinzá, número dos en Gobernación con Serafín Castellano, como secretaria de Igualdad y Diversidad. Por parte de los que fueron altos cargos de Ciudadanos, destaca la presencia del exdiputado de esta formación Carlos Gracia, que estará al frente de la Secretaría Autonómica de Hacienda. El resto de secretarios son Cayetano García, que tendrá a su cargo la de Presidencia; Bernardo Valdivieso, Planificación, Información y Transformación Digital; y María Esther Gómez, Universidades. A ellos se les unen las subsecretarías, que en Presidencia será para Joaquín Vañó; en Cultura para María Eugenia Vives; en Vivienda para María Luisa Mediavilla; en Hacienda para Luis Manuel Martín; en Transformación Digital para Álvaro Cuadrado; en Empleo para Alida Consuelo Mas; en Agricultura y Pesca para Juan Martínez; y en Medio Ambiente para José María Benlliure. Tal y como avanzó Carlos Mazón en su momento, en las consellerias no se ha producido ningún tipo de «mestizaje» como con el Botànic. Los representantes de Vox se sitúan exclusivamente en las consellerias dirigidas por este partido y a la inversa en el caso del PP. La única conselleria que no ha realizado ningún nombramiento hasta el momento es la de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, dirigida por la alicantina Nuria Montes, un departamento de los más complejos por la unificación de diferentes departamentos.