El grupo socialista en las Cortes Valencianas sufre una nueva baja. En esta ocasión se trata de David López, que este martes ha comunicado que deja su acta en el parlamento autonómico. Profesor de Economía y Política Agroambiental en el Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería en el campus de la Universidad Miguel Hernández en Orihuela, fue fichado como independiente por el expresidente de la Generalitat Ximo Puig y ocupó el cuarto puesto en la lista que el PSPV-PSOE presentó por Alicante para las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado 28 de mayo. Los socialistas sumaron a López a su proyecto por sus conocimientos en materia hídrica y en lo relativo al trasvase Tajo-Segura y participó en una campaña en la que el agua que recibe la Comunidad Valenciana fue uno de los grandes temas de confrontación entre los partidos políticos. Su acta la ocupará la siguiente en la lista, la concejala de Los Montesinos Ana Belén Juárez.

Sobre los motivos que le han llevado a dejar las Cortes de manera precipitada, López asegura que no se debe a que haya vivido un desencanto con la actividad política. “Debido a mi parálisis cerebral, tardo tres horas y media en llegar a València desde la Vega Baja. Me han ofrecido tener un chófer pero no lo veo. Como me cuesta ir y no estoy en condiciones de cumplir con mis obligaciones, he decidido volver a mis clases. El campus está a diez minutos de mi casa”, responde a pregunta de este diario.