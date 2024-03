«La ultraderecha está escribiendo la partitura que interpreta el Consell y eso es muy peligroso»

¿De qué manera afronta su nueva etapa como portavoz de la Ejecutiva del PSPV?

La afronto como un reto ilusionante, con la responsabilidad de ayudar al partido a trasladar a la ciudadanía el proyecto que tenemos previsto para la sociedad valenciana. Queremos que nos ayuden a conseguir la Generalitat dentro de tres años, es el objetivo que se ha marcado la secretaria general y la Ejecutiva. Tengo ganas de aportar al proyecto y agradecer la confianza que ha depositado Diana Morant en mí para colaborar con esta labor.

¿Será fácil compaginar los cargos de secretaria general del PSPV y ministra del Gobierno?

Que sea ministra lo veo como una oportunidad de demostrar a los valencianos y valencianas que el Gobierno está presente en la Comunidad Valenciana y que nuestros problemas se van a tratar en primera persona a través del Consejo de Ministros. También es una oportunidad para que el PSPV esté cerca de la influencia en la toma de decisiones del Gobierno. Morant puede hacer perfectamente el viaje de ida y vuelta entre Madrid y Valencia e identificar las necesidades que el Consell del PP y la ultraderecha no son capaces.

«Diana Morant es consciente de las reivindicaciones que hacemos los alicantinos y de la infrafinanciación que estamos sufriendo»

En la Comunidad Valenciana y en Alicante existe malestar con el Gobierno por cuestiones como la financiación...

Morant es plenamente consciente de las reivindicaciones que hacemos los alicantinos en temas como el agua o el compromiso de inversiones futuras y de la infrafinanciación que sufrimos. Este año el Gobierno ya ha anunciado que los Presupuestos se van a prorrogar pero en los de 2025 Morant va a reivindicar a la provincia y a la Comunidad Valenciana. El trabajo de nuestros parlamentarios en Madrid también es el de recordar esas necesidades y reivindicaciones.

El nuevo secretario de Organización, Vicent Mascarell, es de Gandia, como Morant, y el influjo de José Manuel Orengo sigue estando presente, ¿es demasiado poder concentrado en un solo sector del partido?

No. Lo que hemos aprendido en el Congreso es que, más allá de los nombres, hay una renovación de los liderazgos. Este proyecto lo tienen que desarrollar unos dirigentes pero no tengo la sensación de lo que apunta la pregunta. Los nombres son válidos y están en primera línea para aportar.

Hablábamos de la ministra pero usted también tendrá que compaginar su labor orgánica con la Alcaldía de Elda...

Me organizaré. El proyecto que se ha planteado es muy ilusionante y estoy comprometido con él y con Morant. Podemos hacer muy buen trabajo los próximos años. Estoy acostumbrado a ir a Valencia, he sido ocho años presidente de la FVMP. No me cuesta estar dentro de ese entorno, de las acciones políticas que se desarrollan allí. Me hace ilusión aportar al partido en la tarea que se me ha encomendado, la militancia ha depositado en nosotros la responsabilidad de presentar un modelo de futuro.

En las declaraciones que Morant ha ido haciendo no aparecen reivindicaciones para la Comunidad Valenciana, ¿puede contar usted cuáles son los puntos que están reclamando?

El principal eje, por así decirlo, es que la Comunidad Valenciana se identifique desde un aspecto integrador, en el que se respete la forma de ser de las personas y su identidad. El Gobierno del PP y la ultraderecha, con las propuestas que anunciaron el pasado jueves, quiere dividir entre valencianos buenos y malos.

¿Esta etapa del PSPV va a ser más de personas o de proyectos?

Ahora lo que tenemos que hacer es adecuar el legado del Botànic a las nuevas generaciones, buscando otros mensajes que estén adaptados a la gente más joven. Poner en marcha un proyecto de presente y de futuro que esté alineado con los principales retos del mundo. Ese es nuestro ideario y el punto de partida del Congreso. Es cierto que, por nuestros estatutos, había que dedicarse a la elección de las personas y los nombres. Pero venimos de un pasado reciente del que estamos orgullosos.

«¿Franco? Hay que superar el tema de los nombres particulares y estar en el lugar en el que el partido considera que le aportamos más»

¿Lo que cuenta es compatible con el regreso de Ángel Franco a la Ejecutiva del PSPV?

Hay que superar el tema de los nombres particulares y estar en el lugar en el que el partido considera que le aportamos más. Venimos de un proceso en el que ha habido mucha generosidad por parte de las distintas sensibilidades del partido para construir un proyecto común. Se ha diseñado un equipo en el que unos aportan desde la veteranía y otros desde la juventud, la sabiduría o la experiencia de haber estado previamente en las instituciones.

Morant asegura que Franco es una «voz autorizada» que necesita escuchar, ¿lo piensa igual?

Si la secretaria general ha dicho eso yo lo comparto. Cada uno en la Ejecutiva tiene un papel para aportar y Franco lo puede hacer desde la experiencia. Todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para construir un buen proyecto y ser la alternativa al PP, que es lo más urgente.

Antes ya hacía alusión al Gobierno autonómico del PP y Vox.

Para los que nos gusta que la sociedad valenciana sea protagonista de la apertura, el respeto a las personas y la libertad y un territorio mediterráneo abierto y con afán integrador son una mala noticia. La mayor pena es que la ultraderecha está escribiendo la partitura que interpreta el Consell y eso es muy peligroso. La mal llamada ley de Concordia, por ejemplo, quiere un revisionismo que está fuera de cualquier criterio científico. También volvemos al pasado en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, lo que es negativo para nuestra reputación en Europa.

¿Qué piensa cuando Mazón les tiende la mano para dialogar?

El presidente Mazón depende mucho de la ultraderecha, que le dicta unos planteamientos que no son buenos para la sociedad. Nos conocemos desde hace muchos años y su talante puede ser positivo, pero no tiene los mecanismos para controlar las políticas que se introducen en el Gobierno autonómico. Eso dificulta mucho que se llegue a acuerdos.

