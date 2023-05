La zona de la cintura es una de las más difíciles de adelgazar. Si llevas tiempo siguiendo una dieta y aún no has logrado eliminar los michelines de la cintura, no te desesperes. Cuesta pero no es imposible. Y es que, aunque la grasa acumulada en esta área del cuerpo es conocida por ser especialmente difícil de quemar, hay medidas que puedes tomar para lograr tu objetivo.