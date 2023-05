La dieta del ayuno intermitente es uno de los regímenes alimenticios para adelgazar más de moda en los últimos tiempos. En este tipo de dietas no importante tanto el qué comes sino cuando lo comes. Dentro del ayuno intermitente existen muchas modalidades pero una de las más conocidas es el método 16/8. A continuación te contamos en qué consiste y cómo ponerlo en práctica con todas las garantías.