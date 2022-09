Si ya has vuelto a la rutina del trabajo, las clases y el día a día seguramente también hayas comenzado ya a ir al gimnasio. Si en estas semanas de entrenamiento aún no has notado los resultados esperados, no desesperes. Hace falta darle tiempo a nuestros músculos para que se vayan desarrollando. Además, si tu intención es ganar masa muscular, es importante que sigas una pauta de entrenamiento concreto y que realices ciertos ejercicios cada día. Hoy vamos a hablarte de algunas rutinas de gimnasio para que tu esfuerzo de mejores resultados.