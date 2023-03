Las demandas de disolución matrimonial registradas en 2022, tanto separaciones como divorcios, han descendido hasta las 95.193, un 2,3 % menos que el año anterior, cuando habían aumentado un 2,5 %, según los datos que este lunes publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las cifras, que son provisionales debido a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que han obligado a realizar estimaciones ante la ausencia de datos de 6 juzgados, ponen de manifiesto que el descenso más acusado (del 3,9 %) correspondió a las demandas de separación consensuada, seguidas por las demandas de divorcio consensuado, que bajaron un 3,6 %.

No obstante, se han reducido todas las formas de disolución matrimonial. Los divorcios consensuados, que sumaron 55.123, se redujeron en un 3,6 %; los divorcios no consensuados (36.250), disminuyeron un 0,2 %; las separaciones consensuadas (2.581), un 3,9 %; y las no consensuadas (1.174), un 1,1 %. Las nulidades pasaron de 70 a 65, lo que equivale a una reducción del 7,1 %.

El mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 248,4; Comunidad Valenciana (228,2); Baleares (222,7); Murcia (216,8); Andalucía (212,4); Cataluña (203,6), y Asturias (203,1), territorios que superan la media nacional, que fue de 200,9 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por contra, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 158,4; País Vasco (165,8) y Extremadura (177,6).

Sin embargo, el CGPJ señala que en el cuarto trimestre de 2022, las demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios aumentaron un 3,4 % respecto al mismo trimestre de 2021.

Durante 2022, disminuyeron todos los tipos de demandas de modificación de medidas.

Las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas disminuyeron un 0,3 %; las de modificación de medidas consensuadas, un 2,1 %; las de guarda custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 8,1 %; y las no consensuadas, un 0,3 %.