¿Qué era la enorme bola que ha aparecido en una playa de Japón? Es lo que todo el mundo se preguntaba tras la aparición de una esfera de aproximadamente un metro y medio de diámetro en una playa de la ciudad de Hamamatsu, situada en la costa sudoriental del país.

La policía de la prefectura japonesa de Shizuoka prohibió el acceso a esa playa y acordonó la zona tras el hallazgo del objeto sospechoso, según informaba el canal 'Daiichi TV'.

🇯🇵 | URGENTE: Un objeto sospechoso que se asemeja a una "bola de hierro con un diámetro de aproximadamente 1,5 metros" fue descubierto en una playa en Japón. La policía ha restringido el área hasta 200 metros de entrada debido a la posibilidad de explosiones. pic.twitter.com/3XjzqEpE0e — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) 21 de febrero de 2023

La bola, supuestamente metálica por su apariencia oxidada, fue hallada en la mañana del martes 21 de febrero por una vecina del lugar.

Las autoridades, que enviaron imágenes y vídeos del objeto a especialistas de las Fuerzas de Autodefensa y de la Guardia Costera, rastrearon el área por si hubiera más ejemplares y ante el temor de que se pudiera tratar de algún tipo de mina marina, según reportaron algunos medios locales.

La misteriosa bola presentaba dos puntos de enganche en lados opuestos y se sospechaba que podría haber llegado a tierra desde el mar.

Este sorprendente hallazgo se producía poco después del episodio del supuesto globo espía chino derribado por Estados Unidos en su espacio aéreo a principios de este mes, así como de otros objetos no identificados que desde la NASA no llegaron a descartar que tuvieran origen extraterrestre, si bien uno de los cuales se sospecha que fue otro artefacto lanzado por un club de pasatiempos en Illinois.

"Llegó Goku": las reacciones en las redes sociales

Como suele ocurrir, el hallazgo vino acompañado de una ola de reacciones en las redes sociales, la mayoría de ellas humorísticas. Desde los que afirmaban que ha llegado Goku, el protagonista de la serie de anime japonesa Dragon Ball, a los que tenían claro que no se trata más que de una boya, en Twitter los memes no dejaron de salir.

me gusta mas pensarlo por aca!! pic.twitter.com/K6akHQie4b — Matt (@MEC_wd) February 21, 2023

"Si tuviera que jugármela, diría que es un testículo de Mazinger Z", afirma otro tuitero. "Estaban jugando un bingo y se les fue de las manos...", ironiza otra.

"Es una papona del carnaval de Santa Cruz de Tenerife , 7€", aventura con sarcasmo un isleño.

"Viene fuerte la nueva publicidad de los huevos Kinder"... y así hasta que se le deje de dar... bola al asunto.

La verdad sobre la bola gigante de Japón

Finalmente, quienes apostaban por la boya tenían razón. Los expertos antibombas, tras examinar la esfera japonesa con rayos X descartaron que se tratara de algún tipo de explosivo. El oceanógrafo de la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de San Diego, Uwe Send, confirmó durante una entrevista lo que ya había trasladado previamente a la policía local: “Es solo una boya normal”. Tan normal como que se pueden comprar online para ser usadas en investigaciones oceánicas y de transporte marítimo, al soportar presiones de aguas profundas.

No obstante, según un experto en desechos marinos de la Universidad de Kagoshima, el hecho de que la boya, sin marcas visibles que permitan identificar a quién pertenece, no estuviera cubierta por conchas o algas marinas permite deducir que su "viaje" no fue muy largo. Shigeru Fujieda considera que lo más probable es que fuera usada para anclar una embarcación o algún otro objeto de peso.

Resuelto el misterio, la bola será desechada, al igual que otras que aparecieron en años anteriores en Santa Bárbara, California y Miami.