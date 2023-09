Las dos son alicantinas. Las dos famosas, con una reconocida trayectoria pública como actrices y presentadoras. Las dos han publicado libros. Pero Ana Milán y Vanesa Romero tienen algo más que todo eso en común: ambas sufrieron acoso escolar.

De esa dolorosa etapa de su pasado y de sus secuelas hablaron abiertamente, junto a Almudena Cid, otra víctima, con el psicólogo Rafa Guerrero en un vídeo de "Educando contra el bullying", una iniciativa de Fundación ColaCao para luchar contra esta lacra que afecta a uno de cada cuatro niños en España.

Las tres invitadas relataron las experiencias de bullying que marcaron sus infancias y que aún hoy de alguna manera también les afectan, desvelando qué estrategias les han ayudado a trabajar esas secuelas, para que sus vivencias ayuden y sean lo más útiles posibles a las familias que puedan estar sufriendo episodios similares.

Ana Milán: "Me pasaron pensamientos muy feos por la cabeza"

"Voy a cumplir 50, estoy contando esto en un marco de seguridad absoluto, y sudo. Hay algo de mi cuerpo que sigue reaccionando después de años de terapia. Sigue habiendo algo que no se puede borrar”, explicaba Ana Milán al rememorar los años en los que padeció acoso escolar.

"En algún momento de mi adolescencia se pasaron pensamientos muy feos por la cabeza porque necesitaba terminar con ese dolor", llega a admitir la actriz, que empezó a ser víctima del bullying cuando su familia se trasladó desde Almansa hasta Alicante: "yo no entendía nada... Se empezaron a suceder los recreos a solas, las burlas en el autobús, la no invitación a un cumpleaños".

"Mi madre decía una frase, que es la peor que se le puede decir a alguien que está sufriendo, que es la de 'no van a ser todos los malos y tú la buena'", recordó Milán. "Nunca se termina de curar, pero con el tiempo se convierte en una fortaleza", sentencia la periodista que se pasó a la interpretación.

Mensaje a los que ni acosan ni son acosados

"Valdría con que haya un valiente en clase que le diga al abusador 'eh, para' y se le unan más, para que se dé la revolución", considera la alicantina, madre de un joven de 22 años.

Deportista y estudiosa, Vanesa Romero tampoco se libró de ser víctima del acoso escolar en Alicante. "Me señalaban, me hacían el vacío y llegaron a tirarme por las escaleras cuando tenía 8 años", comienza su relato. El hecho de que ella les contara todo a sus padres "me ayudó bastante". Decidieron cambiarla de colegio en mitad del curso. Pero en su nueva escuela "la nueva" tampoco escapó del atosigamiento: "me tiraban globos de agua para que mi pelo, que lo tenía rizado, estuviera liso".

"Yo la sensación de amistad la he experimentado cuando ya era adulta", confiesa la actriz, que durante aquellos difíciles años se refugió en la escritura, en hablar con sus padres y sobre todo en el deporte, que "fue mi salvavidas".

"Yo diría a las víctimas que lo cuenten, que busquen la figura del adulto, ya sea un profe, un padre o una madre y lo visibilicen, que no lo pasen solos", recomienda Romero.

En su mensaje final, Ana Milán apeló "no al acosado ni al acosador" sino a los demás, a los que están enmedio, para que no callen ni sean indiferentes ante esos casos: "ponerse del lado de los buenos estaría guay".

Rafa Guerrero concluyó la charla señalando que es importante destacar que "esto le puede pasar a cualquier" y visibilizar el problema.