La plaza de San Pablo a las 18.00 horas estaba abarrotada de malagueños. Todos querían dar el último adiós a la gran María Teresa Campos, que comenzó su carrera profesional en Málaga. La incertidumbre se apoderaba de los ciudadanos porque no sabían si iban a poder entrar en el templo del barrio de la Trinidad. «Llevamos aquí desde hace más de una hora y queremos despedirnos de ella», exclamaba una de las personas que se congregaban en el lugar. A falta de media hora para que comenzara la misa, la puerta principal de la parroquia estaba colapsada. No cabía un alfiler; y dentro de la iglesia las personas responsables de la orgainzación de la eucaristía parecían desbordadas por la masiva cantidad de personas que querían acceder al interior.

La mayoría eran mujeres de la quinta de la fallecida, pero había de todo. Incluso llegaba a producirse algún pequeño desencuentro «porque no ven lo suficiente y lleva mucho esperando». Cuando en el reloj faltaban quince minutos para las 19.00 horas, aparecían en la iglesia el presidente de la Diputación, Francisco Salado; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, o el consejero de Turismo, Arturo Bernal, así como otras autoridades políticas. Otra de las personas conocidas asistentes era Diana Navarro, que después iba a participar en la misa.

El templo estallaba en aplausos cuando aparecieron las hijas de María Teresa Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego; además de sus nietos, entre ellos, Alejandra Rubio. Algún espontáneo intentaba hablar con los allegados; sin embargo, con actitud afligida y respetuosa, las hijas pedían «por favor».

A poco de empezar la misa, llegaba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y la concejala de fiestas, Teresa Porras. En ese momento se producía un cariñoso saludo entre el alcalde de la ciudad y las hijas de la conocida como 'reina de las mañanas'. Poco después del comienzo, y tras la lectura del Evangelio, accedía a San Pablo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la imprudencia de los asistentes hacía que se estalle en aplauso, pronto silenciado por el sacerdote que ha oficiado la misa, José Sánchez Herrera, muy allegado a la familia.

El calor característico de Málaga también estaba presente en este adiós a María Teresa Campos; no había ni una persona que no llevase un abaico; ahora, eso sí, la familia ha procurado que el color del mismo fuera negro.

Palabras de adiós

«La muerte no nos entra en la cabeza, ni nos cabe en el corazón»

«La muerte no nos entra en la cabeza, ni nos cabe en el corazón», pronunciaba en su homilía el ex presidente del patronato de la Fundación Victoria y, hasta 2020, vicario general de la Diócesis de Málaga, José Sánchez Herrera. En el altar, donde se encuentra la pila bautismal, una gran foto de María Teresa Campos, sonriente, preside la ceremonia. No faltaban las rosas amarillas, la preferidas de siempre de la locutora, que con su significado de alegría, se puede decir que define lo que sentían los malagueños al ver a la 'reina de las mañanas' en televisión llevando a Málaga por bandera; que aunque no era de nacimiento, su vida y sus primeros pasos como periodista fueron en la ciudad en la que este lunes la ha despedido por última vez.

Dos de los presentes, Diana Navarro y Juan Peña, han dedicado un momento muy especial a María Teresa Campos y a su familia de la mejor manera que saben hacerlo, cantando. «Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído. Gracias porque nuca me has mentido, porque siempre me has querido», canta Peña. La hija de María Teresa Campos y colaboradora e televisón, Terelu Campos, se mostraba muy afectada y emocionada durate la canción y su hija, Alejandra Rubio en su hombro y su abrazo en todo momento. Una de las partes más emotivas de la misa ha sido la oración del «Padre Nuestro» en la voz de la malagueña Diana Navarro, que cantaba entregada.

Familiares y amigos

«Si no hubieses existido, hubiese habido que inventarte porque como tú, solo hay una, María Teresa Campos»

En el transcurso de la misa, al llegar el momento en el que los allí presentes se daban la paz, Terelu Campos y Carmen Borrego pasaron por todas las autoridades en muestra de agradecimiento. Una de las amigas «de toda la vida, de las íntimas y del alma», Trini Labrador, también ha tenido unas palabras para la periodista. «Ella era más fuerte que todos nosotros», afirmaba. «Amiga, ¿te acuerdas cuando en el colegio le tiré del pelo a una compañera y me castigaron?», recuerda entre risas. Su amiga del alma expresa que «siempre estará en deuda con ella», porque María Teresa Campos siempre era «más cariñosa, más inteligente, más buena, mejor amiga, mejor hermana, mejor madre...». «Solo te ganaba en mandona, y eso que has mandado mucho después, quién te lo iba a decir. Hasta me dedicaste un capítulo entero de tu primer libro a explicar lo mandona que era», cuenta entre risas; las que saca a las hijas y nietas de Campos. «Si no hubieses existido, hubiese habido que inventarte porque como tú, solo hay una, María Teresa Campos».

«Abuela cariñosa y moderna con la que hablábamos el mismo idioma», asegura Carmen Rosa Almoguera, hija de Carmen Borrego.

«En una vida en la que ella siempre miró hacia adelante, seguro que echa la vista atrás y se ve en los Baños del Carmen, en la tienda de ultramarinos; se ve estrenando un vestido de flores en el día de la Purísima y estremeciéndose por los tambores de la Semana Santa de Málaga; está en un tiovivo comiéndose un helado de Casa Mira»

Terelu Campos también quiso dedicar unas palabras a su madre recordando su vida en la capital malagueña, así como sus primeros pasos en la profesión. «Amó sin límite a su familia y antes de ser la Campos fue muchas cosas. En una vida en la que ella siempre miró hacia adelante, seguro que echa la vista atrás y se ve en los Baños del Carmen, en la tienda de ultramarinos; se ve estrenando un vestido de flores en el día de la Purísima y estremeciéndose por los tambores de la Semana Sata de Málaga; está en un tiovivo comiéndose un helado de Casa Mira», explicaba la hija de la presentadora.

Terelu Campos también contó algunos de los grandes momentos de la profesión de su madre y recuerdó que María Teresa Campos fue una mujer feminista, adelantada a su tiempo que luchó por unos derechos que«defendió con uñas y dientes».