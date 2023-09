Acertar a la hora de hacer la compra no es sencillo si quieres llevar una alimentación saludable y no dejarte el sueldo en el intento.

Encontrar las proporciones justas para que nada falte ni quede en exceso en tu despensa, especialmente si no se puede conservar congelado o no hay espacio en el congelador, optar por alimentos sanos y de alta calidad, y preferir marcas como Lidl que proveen similares productos a precios más asequibles, para no gastar un dineral cada vez que compramos.

Está claro que los alimentos frescos y saludablemente preparados son insuperables, pero seamos honestos, hay días en que cocinar no es una opción por falta de tiempo o energía. Es en esos momentos cuando recurrimos a algún alimento listo para comer.

Entre las opciones que ofrece la reconocida cadena de supermercados alemana, hay uno perfecto para los amantes de la cocina tex-mex: el pulled pork. Aunque puede causarnos cierta reticencia considerándolo poco saludable, lo cierto es que es un alimento muy adecuado para sacarte de un apuro sin aportar muchas grasas.

Pulled pork de Lidl

El pulled pork económico de Lidl está compuesto por un 98% de carne y es perfecto para tenerlo siempre en el congelador, ya que te sacará de más de un apuro.

El pulled pork es perfecto para acompañar con arroz y verduras o para tomar en tacos, burritos o hamburguesas. Es un producto de fácil preparación y más saludable de lo que se podría pensar inicialmente.

A pesar de que a simple vista no parezca ser una opción sana, este alimento es rico en proteínas. Observando sus componentes, podemos observar que está compuesto en un 98% por carne sazonada.

El paquete de 550 gramos cuesta 4,99 euros y solo requiere 4 minutos en el microondas para estar listo y puede ser el protagonista de numerosos platos.