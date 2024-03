Body shaming, el grave problema de las redes sociales que puede llevar a la anorexia

Si te has sentido alguna vez avergonzado debido a la influencia que otras personas ejercen sobre tu aspecto físico, has sufrido body shaming. Aunque sea un concepto emergente, no es algo nuevo en nuestra sociedad.

En la actualidad, las redes sociales ejercen una fuerte presión en torno al ideal de belleza, y cuando se comparten imágenes de cuerpos que no se ajustan al tuyo tu autoestima cae en picado por no cumplir los estándares de belleza de las “influencers”.

El body shaming, traducido al español como "avergonzar el cuerpo", es un fenómeno social cada vez más común en la era digital. Consiste en criticar o avergonzar a una persona por su apariencia física, ya sea por su peso, forma corporal, color de piel o rasgos faciales a través de comentarios hirientes, burlas, memes y comparaciones despectivas.

Los defectos que ves en el espejo por presión social / Pixabay

Lo que no sabe la gente que realiza body shaming es que puede tener un impacto profundo en la salud mental y emocional de las personas que lo experimentan.

Según la página web del Comité de Mundos Psicológos, las actitudes o pensamientos que puede experimentar una persona que sufre de body shaming incluyen:

Percepción distorsionada del propio cuerpo que genera dudas, baja autoestima y deseo de aislamiento.

Desarrollo de trastornos alimentarios como anorexia o bulimia debido a pensamientos negativos sobre el cuerpo.

Manifestación de trastornos de salud mental como depresión, ansiedad y/o dismorfia corporal.

Tendencia a conductas autolesivas y/o suicidas.

Angustia psicológica y emocional, con sentimientos de vergüenza, inutilidad, culpabilidad o rabia hacia uno mismo.

Insatisfacción con la apariencia física y descontento.

Preocupación extrema por la imagen corporal, reflejada en comportamientos poco saludables

Al promover la idea de que solo ciertos tipos de cuerpos son aceptables o deseables, se crea un ambiente tóxico que fomenta la comparación constante y la insatisfacción corporal.

Cómo superar el body shaming

Mirarte al espejo y buscar los defectos inexistentes que las redes sociales te crean, no es una solución. Debes desafiar los estereotipos de belleza en lugar de juzgar y ridiculizar las diferencias.

Para aquellos que están experimentando el impacto del body shaming, es crucial buscar apoyo y recursos para fortalecer su autoestima y cultivar una imagen corporal positiva.

Esto puede implicar hablar con amigos, familiares o profesionales de la salud mental, participar en comunidades en línea de apoyo y desafiarse a uno mismo a cuestionar las narrativas dañinas sobre la apariencia física.

Es importante recordar que el valor de una persona no está determinado por su apariencia física. Cada individuo es único y valioso por sí mismo, independientemente de cómo se vean. La verdadera belleza radica en la autenticidad, la bondad, la resiliencia y la capacidad de amar y ser amado.

También se debe educar a las generaciones más jóvenes sobre la importancia de respetar y valorar la diversidad corporal desde una edad temprana. Esto puede ayudar a prevenir la internalización de mensajes negativos sobre la apariencia física y promover una cultura de inclusión y aceptación en el futuro.

