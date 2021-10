El jurado absuelve al acusado de matar a tiros a otro joven en la zona Norte

Un jurado popular ha absuelto al acusado de matar a tiros a un joven de 27 años en la zona Norte de Alicante. El veredicto ha sido recibido con gritos de júbilo en la calle por los familiares del acusado, que han estado toda la mañana esperando la decisión. Dentro de la Audiencia la viuda lloraba al conocer la decisión. El fallo se ha cerrado con una votación de cinco votos frente a cuatro y que ha determinado que las acusaciones de asesinato y tenencia ilícita de armas ni se hayan considerado probadas. El magistrado que presidía el tribunal de jurado, Juan Carlos Cerón, ha dictado una sentencia absolutoria in voce. La Policía se ha llevado al acusado de vuelta a la prisión para proceder a su libertad en caso de confirmarse que no tenga otras causas pendientes.

El crimen se cometió en la madrugada del 18 de noviembre de 2018 en la zona Norte de Alicante. La víctima fue asesinada de cinco disparos, tres de ellos en la cabeza, y como presunto asesino se sentaba en el banquillo un joven con antecedentes por tráfico de drogas. El sospechoso se entregó en la Comisaría Norte a los dos días, aunque se declara inocente del crimen.

El jurado no ha encontrado probado que el acusado fuera el autor de los disparos y ha concluido que la investigación se ha basado más en los rumores que en la existencia de pruebas sólidas. Según el veredicto, todo eran habladurías y ninguno de los testigos había visto nada. Ni se encontró ADN del acusado en la escena del crimen, ni restos de pólvora en él cuando se entregó a los pocos días. Aunque el jurado dice que no duda de la profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad, no encuentran lógico que el acusado se autoinculpara ante los agentes que le detuvieron durante una conversación espontánea en el traslado en coche a la Comisaría y dan más credibilidad a su declaración en el juzgado donde negó los hechos. Tampoco consideran determinantes las escuchas telefónicas en las que supuestamente admitía el crimen, ya que en esas mismas conversaciones niega la autovía. El jurado considera que se deberían haber adoptado otras vías de investigación, ya que había más testigos en la escena aquella noche. Por todo ello, el tribunal popular concluye que existen muchas dudas sobre la culpabilidad del acusado y que procedía dictar la absolución.