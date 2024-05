¿El boxeador Antonio Barrul es un "arma blanca"? Las consecuencias legales de su pelea en el cine

La pelea de un boxeador en un cine de León cuando trataba de defender a una mujer que estaba siendo víctima de violencia de género ha dado la vuelta a España. Antonio Barrul se ha hecho famoso después de hacerse viral un vídeo en el que le da una paliza a un hombre que había agredido a su pareja en un cine de la capital leonesa.

Barrul, seis veces campeón de España en peso pluma, estaba viendo la película ‘Garfield’ con su mujer y su hijo cuando se desarrolló el altercado en el que este hombre también golpeó a otra niña. El boxeador no pudo mirar para otro lado y, después de recibir insultos y amenazas por parte de este hombre cuando le instó a abandonar el cine, no se pudo contener. Le paró los pies y de qué forma.

Las disculpas de Antonio Barrul

Nada más acabar la pelea Barrul volvía a su asiento no sin antes disculparse con los asistentes por la situación que habían tenido que presenciar, ya que en la sala había una gran cantidad de menores.

Sara Fernández

Días después y vista la relevancia que ha tenido la pelea, el boxeador ha querido agradecer el apoyo recibido a través de sus redes sociales. “Lo ocurrido no deja de ser una situación muy desagradable y muy desafortunada”, afirma para después apuntar que “la violencia no es la solución y no es la vía de confrontar los problemas”.

En este punto, el deportista ha querido hacer valer el altavoz de las redes sociales para poner de relieve que “dentro de lo sucedido existe un problema más grande: la violencia contra las mujeres”. “No podemos consentir que esto siga sucediendo y tenemos que luchar por esas mujeres que sufren violencia de género”, afirma Barrul que de nuevo se volvió a disculpar, pero “no pude hacer la vista gorda con lo que estaba pasando”.

Las consecuencias para Antonio Barrul

De momento no sabemos si el hombre habrá interpuesto una denuncia contra el boxeador tras la pelea, pero si fuera así: ¿a qué consecuencias penales se enfrentaría?

Según explica el abogado Andrés Millán en su cuenta de Tiktok ‘Lawtips’, en la que tiene más de 2,5 millones de seguidores, si el agresor “está atacando a su mujer y ella se defiende sería legítima defensa siempre que no se propase. Si un espectador que lo esté viendo, otra mujer o un hombre, y acude a defender a dicha mujer, sí continuaría siendo legítima defensa siempre y cuando no se propase, o sea, no utilice un arma superior o no se pase con los golpes y otra serie de circunstancias”.

En este sentido, Millán también explica que si presencias una situación de maltrato “cualquier ciudadano puede detener al delincuente in fraganti hasta que llegue la policía. Retenerlo, es decir, evitando que se escape hasta que llegue la Policía, pero no puedes pasarte no él, no le puedes reventar y en este caso el boxeador lo revienta”.

Por último, el letrado vuelve a desterrar el mito de que un boxeador es equivalente a una agresión con arma blanca. “Esto es un mito pero sí que hay una serie de agravantes, circunstancias que incrementan la responsabilidad criminal como son usar un arma blanca, que no es el caso, pero también lo es valerse de una situación de superioridad”. Así el artículo 22 del Código Penal señala como una de las circunstancias agravantes “Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido”.

Así pues, aclara que “si tú dominas las artes marciales podría considerarse que te estás valiendo de una situación de superioridad y te impondrán más pena”. Por último, recalca que “el límite entre defenderse y propasarse es pequeño, pero si no quieres ser tú el que tengas problemas legales tienes que intentar no pasar este límite”.

Habrá pues que esperar para ver si finalmente se tramita una denuncia contra el boxeador y, en ese caso, qué interpretación hace el juez de lo sucedido en la sala de cine.