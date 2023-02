La Policía Nacional de Alicante ha detenido en Murcia a un escurridizo exmilitar acusado de estafar más de 100.000 euros a un centenar de víctimas de todo el país, con las que contactó a través de Instagram y a las que hizo falsas promesas de multiplicar su dinero con inversiones en apuestas deportivas y por otras vías. El arresto se realizó a raíz de la denuncia presentada en Alicante por una mujer a la que estafó cerca de 18.000 euros y en el momento de su captura tenía en vigor 16 reclamaciones de juzgados de una docena de provincias.

El estafador, que ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial, se había creado un perfil donde se presentaba como militar para ganarse la confianza de sus víctimas. De hecho fue militar en Ceuta, pero actualmente no pertenecía ya al Ejército de Tierra y su ocupación consistía en enviar cientos de mensajes diarios a contactos en la red social de Instagram a los que ofrecía multiplicar su dinero. Los que picaban el anzuelo eran engañados con diferentes técnicas, entre ellas las apuestas deportivas, y no solo no multiplicaban su dinero sin que lo perdían.

Según la Policía, el sospechoso había residido en distintas ciudades españolas y estaba siendo buscado desde mayo de 2022 por juzgados de Majadahonda, Granada, Getafe, Segovia, Burgos, Puerto Real, Ceuta, Coslada, Zaragoza, Montilla, Barrameda, Málaga, Sevilla y Tarragona.

El operativo culminado con éxito por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se puso en marcha a raíz de la denuncia de una alicantina que acudió a la Comisaría para relatar que le habían estafado cerca de 18.000 euros en apenas un mes. Durante ese tiempo mantuvo conversaciones con el exmilitar en la red social y le convenció de tal forma que incluso llegó a pedir un préstamo personal con el objetivo de obtener unos atractivos beneficios que le prometía el ahora apresado.

Los agentes llevaron a cabo sus pesquisas y comprobaron que había estado viviendo en Ceuta, Madrid, Málaga, San Javier (Murcia) y finalmente en la ciudad de Murcia, donde se llevó a cabo su arresto.

El sospechoso estaba residiendo en una habitación alquilada en Murcia y fue capturado la medianoche del pasado viernes por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante. Los investigadores le seguían la pista desde hacía varios días y le localizaron cuando se dirigía a un cajero automático del centro de Murcia para el dinero en efectivo de su última estafa.

Apuestas deportivas

La investigación policial ha revelado que el método que utilizaba el presunto estafador fue evolucionando durante el tiempo. "Al principio se presentaba como un especialista en apuestas deportivas que hacía ver que podía conseguir duplicar el dinero que le facilitaban sus víctimas en pocos días y después como un inversor de activos, si bien ese dinero nunca llegaba a ser invertido, ya que lo extraía en diferentes cajeros de España para lucrarse económicamente", según la Policía.

Las estafas de mayor cantidad las ejecutaba ganándose la confianza de sus víctimas durante días, semanas, e incluso en alguno de los casos, meses. Tenía un perfil en redes sociales con fotografías de su etapa como militar, que utilizaba para contactar con sus víctimas. Para que le creyeran y pensaran que no se iban a meter en un negocio ilícito les enviaba incluso su carnet de militar del Ejército.

Para gestionar el dinero que ganaba con las estafas, que podía rondar los 15.000 euros al mes, el sospechoso convencía a las víctimas para crear cuentas en una cadena de apuestas deportivas en donde debían ingresar el dinero. Luego les pedía las claves de acceso para operar con ellas libremente y así creó toda una red de cuentas online a nombre de sus víctimas, con las que realizaba transacciones económicas y retiradas de efectivo en cajeros de diferentes entidades en toda España.

El arrestado no figuraba como titular de ninguna de las cuentas implicadas en las estafas, por lo que sus víctimas creían que sus estafadores eran otras personas y en realidad se trataba de otras víctimas cuyas cuentas eran controladas por el detenido.

Tras el arresto en el centro de Murcia la Policía registró la habitación que tenía alquilada e intervino 600 euros en efectivo. Fue trasladado a dependencias policiales para instruir diligencias y luego fue puesto a disposición judicial por tener en vigor 16 requisitorias judiciales por delitos de estafa y por un delito de falsedad documental. El juzgado decretó su ingreso en prisión provisional y la investigación policial sigue abierta al sospechar que el número de víctimas puede superar el centenar de afectados que hay actualmente.