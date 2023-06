Una vista de la que salió absuelto después de que la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, devolviera al jurado un primer veredicto condenatorio por una supuesta falta de motivación que nunca puedo ser constatada porque no permitió que las partes tuvieran acceso al acta y después se destruyo.

El abogado Francisco Ruiz Marco, quien ejerce la acusación particular en nombre del hijo mayor de la víctima, sostiene que la resolución del Supremo en la que se acuerda la repetición del juicio «es absolutamente respetuosa con la dignidad y con la consideración propia y social del señor López» quien, además, «ha obtenido de este órgano judicial dos respuestas (en alusión a su réplica a la casación y al incidente de nulidad, ambas contrarias a sus intereses) motivadas y dictadas tras una tramitación procesal respetuosa con todos sus derechos (...) cuestión distinta es que no le satisfagan».

Ruiz Marco realiza estas consideraciones en el detallado escrito en que responde a la demanda de amparo que el letrado Javier Sánchez-Vera, defensa del acusado, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC), órgano que a tres días hábiles de inicio del segundo juicio, señalado para el pasado 3 de mayo, notificó la admisión del recurso y ordenó cautelarmente aplazar la vista hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto.

El crimen se perpetró hace casi siete años, a media tarde del 9 de diciembre de 2016 en el negocio de automoción propiedad de la familia Sala que regentaba el encausado, a quien la acusación pública y la particular imputan los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. María del Carmen recibió dos tiros en la cabeza.

Sobre la «especial trascendencia constitucional» y la oportunidad para «introducir nuevos criterios de proporcionalidad» alegada por el TC cuando admitió la demanda de amparo, Ruiz Marco apunta que este caso «no sólo presenta la quiebra de las reglas esenciales del proceso sino que trascendiéndolo, cierra el paso futuro a una interpretación de la Ley del Jurado que exima la crítica decisión de devolver un veredicto de todo control jurisdiccional, por lo que no parece ser la ocasión para la introducción de nuevos criterios que impidan declarar la nulidad de una sentencia que en la que se ha constatado la vulneración del derecho a un proceso justo».

Apoyado en abundante jurisprudencia, mucha del propio TC, sobre resoluciones absolutorias de asesinatos, Ruiz Marco responde a la defensa de López cuando habla de las consecuencias «devastadoras» que la repetición del juicio le acarrearían a su cliente. «Acaso prescinde de las consecuencias, también devastadoras, para el hijo que ha perdido a su madre asesinada de dos tiros, tras lo cual no ha merecido siquiera un juicio justo», espeta el letrado.

Argumentos ante la demanda de amparo

