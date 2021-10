«Dos años de actividad no se resumen en unas cuantas salidas de tono en redes»

Rodeado de polémica por «unas cuantas» salidas de tono en redes sociales, como él mismo admite, el mandato de Asencio al frente de los alumnos de la UA tiene fecha de caducidad. Afirma que no repetirá y califica su balance de «sumamente positivo».

Las elecciones a claustro que renuevan la representación estudiantil están próximas ¿volverá a presentarse?

He cumplido mi mandato. Voy a cumplir los dos años, un tiempo más que razonable. En diciembre se renueva el claustro y a partir de febrero son las elecciones internas a la presidencia pero me voy a retirar y a centrarme en dos másteres. Daré paso a gente nueva con ganas de trabajar.

¿No le quedan ganas?

De los últimos presidentes de alumnos, una vez dedicados al máster no siguió ninguno que yo sepa. Requiere un tiempo importante y el de Abogacía es presencial al cien por cien en la UA. El de Blockchain es online en el CEU Cardenal Herrera.

¿Y el grado de Derecho cómo lo ha terminado?

Con notable.

¿Qué balance hace de su presidencia, envuelta en polémicas?

Mi balance es sumamente positivo. Mi actividad de dos años no puede centrarse en unas cuantas salidas de tono en las redes. Me gustaría recordar que ha sido el primer Consejo de Estudiantes en convocar un paro académico legal con motivos razonables, sin encierros ni patadas, por la deficiente adaptación de la universidad a la enseñanza dual. Había quien estudiaba en el césped con el ordenador.

¿Le enorgullece una huelga?

Me enorgullece la forma de convocarla. Por los cauces legalmente establecidos. No hubo nada más allá de la protesta pacífica y creo que sirvió para algo porque se dieron espacios a los estudiantes.

¿Qué me dice de actitudes como la de beber sin mascarilla para celebrar unas elecciones o insultar al presidente de la Generalitat? Parte de su equipo dimitió y dijo que era por la mala imagen que trasladaba usted.

Son cosas distintas. Los compañeros que señalaron ese argumento participaron en los vídeos del supuesto botellón, que no fue tal, y en el resto de vídeos también. Si me pregunta por las formas con Ximo, no fueron las más correctas, pasó en su día y pedí disculpas. No debería haber tenido ese tipo de manifestaciones en mi twitter, desarrollarlo con razones hubiera sido más correcto.

¿Y las razones?

Las aglomeraciones en los exámenes mientras cerraban terrazas. Estaba en contacto con gente que trabaja en la hostelería y no tenían para comer. Me pareció una hipocresía. Al principio se gestionó correctamente la pandemia pero llegado un punto no fue a sí en absoluto.

¿Ha tenido roces con cargos de la Universidad?

Hemos pasado una etapa que no se la deseo a nadie. A cuatro días de mi nombramiento empezó el confinamiento. Mi mandato lo ha marcado la lucha contra el coronavirus y la adaptación del sistema universitario. La pelea ha sido constante por los distintos planteamientos, resolvimos más de 6.000 quejas particulares y 58 colectivas por los exámenes. Hemos conseguido la máxima representación sectorial de la UA y el único encontronazo, aunque muy respetuoso, fue en un Consejo de Gobierno por una charla que organizamos en castellano. Tanto el ex decano Femenía como el ex rector Palomar me vieron nacer como representante estudiantil, y junto con la rectora Amparo Navarro, antes decana de Derecho, marcaron mis pasos por la UA. Son todos ellos grandes personas.