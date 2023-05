No quiere entrar en polémicas con la Universidad Miguel Hernández a cuenta del regreso a Alicante del grado de Medicina, pero el vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas de la Universidad de Alicante considera que se impartirá con la misma calidad del resto de titulaciones de la UA y que se cuenta tanto con profesorado como con laboratorios y experiencia suficientes como para hacerlo.

La recuperación del grado de Medicina va a ser una de las principales novedades de la Universidad de Alicante para el próximo curso. En este entrevista, el vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas, Francisco Torres hace un repaso a las principales incorporaciones a la oferta académica de la UA el curso 2023/24, aunque asegura que no quiere entrar en ninguna guerra de declaraciones con la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un curso en el que la otra gran novedad es la llegada de la nueva ingeniería en Inteligencia Artificial, aunque asegura que hay nuevos másters muy ilusionantes para el campus alicantino. Una oferta académica que en global comprende 47 grados y 63 másters.

PREGUNTA: ¿Está todo listo para empezar a impartir Medicina el próximo curso?

RESPUESTA.: Medicina se impartirá y estará adscrito a la facultad de Ciencias de la Salud, si bien es verdad que el primer año de Medicina la mayor parte de las asignaturas corresponderán a departamentos de la Facultad de Ciencias. Esto quiere decir que tenemos profesorado, instalaciones, experiencia para impartirlo, porque tenemos ya todos los laboratorios. La Universidad tiene capacidad para impartir el grado de Medicina y, de hecho, así nos lo han reconocido las dos agencias, autonómica y nacional. La única infraestructura que no tenemos, no es ningún secreto, es el aula de anatomía, pero la tendremos a tiempo porque ya está todo listo para su construcción. De todos modos, no va a ser necesaria para las clases hasta febrero de 2024 y para esa fecha las nuevas instalaciones estarán de sobra. Esta nueva aula se va a construir en los terrenos deportivos del Colegio Mayor, por lo que no hay que derribar nada.

P.: ¿Con cuántos alumnos va a empezar este primer año?

R.: Inicialmente habíamos presentado en la memoria 75 plazas. Pero este año el Ministerio de Sanidad excepcionalmente ha puesto una financiación extra para que las universidades suban hasta llegar a un 15% adicional. La UA se ha comprometido a ofrecer ese 15% más, así que tendremos 86. El resto de universidades también han aumentado estas plazas.

P.: ¿Qué supone recuperar el grado de Medicina para la Universidad de Alicante?

R.: Estamos ilusionados con este regreso. Fue un grado fundador en la propia Universidad, cuando ésta comenzó en el año 1979. Recuperar Medicina significa dar normalidad a una situación en la que teníamos una universidad con médicos impartiendo titulaciones pero sin grado propio de Medicina. Lo haremos con el mismo rigor y la misma calidad con la que se imparten todas las titulaciones en la UA. Todos los títulos se someten cada cierto tiempo a un proceso de reacreditación, una asesoría externa, y todas siempre han tenido informes favorables.

P.: ¿No será necesario contratar más profesorado?

R.: El primer año se impartirán asignaturas para las que ya tenemos profesorado y puntualmente tenemos que crear nuevos grupos, especialmente para aquellas materias que requieran enseñanzas prácticas. Tenemos cerrada la docencia y los horarios del primer curso de Medicina. El vicerrectorado de Profesorado ya ha hablado con todos los departamentos que tienen docencia en primer curso de Medicina para ver necesidades del año que viene. El 17 de este mes tenemos Consejo de Gobierno y allí se adoptará esa decisión y el modelo de plantilla para el curso que viene. Medicina sólo es una situación más dentro de la complejidad que supone la plantilla de cada departamento. Somos 500 docentes y Medicina tiene su importancia, pero es un título más dentro de los 47 títulos de grado que tenemos. De todas maneras, si hay alguna necesidad de personal se sacarán las plazas que sean necesarias a concurso para que se cubran.

P.: ¿Ha sido más difícil lograr el grado en Inteligencia Artificial?

R.: Medicina ha generado más expectativas porque es un título que tuvimos y que llevábamos tiempo pidiendo. El grado de Inteligencia Artificial (IA) ha sido mucho más rápido en su aprobación, probablemente las agencias han valorado la experiencia y el músculo, por decirlo así, que tiene la Universidad de Alicante en esta materia, con grupos de investigación muy potentes, departamentos y profesorado muy reconocido en esta materia. Ha sido un grado con una tramitación mucho más rápida, que no ha experimentado la repercusión mediática que ha tenido Medicina.

P.: ¿Qué expectativa tienen ante la nueva titulación de IA?

R.: Es evidente que se trata de un grado que quiere responder a una demanda muy potente por parte de la sociedad. Cada vez más los famosos algoritmos nos acompañan. En nuestras relaciones con la Administración, con las redes sociales, en las búsquedas de internet... y por tanto hay un conjunto de profesiones que están vinculadas que tienen mucho que ver con la tecnología, pero también con la ética, el derecho, los idiomas. Es una titulación que nos genera también mucha ilusión porque es un aspecto que está muy de actualidad.

P.: ¿En qué se diferencia del máster de IA que también empezarán a impartir el curso que viene?

R.: Se nos ha aprobado un grado y un máster. El máster está pensado no solo para alumnos del grado sino para otros estudiantes con perfil tecnológico que quieran hacer un máster. La oferta en tecnología de la Universidad de Alicante es muy potente. Tenemos el orgullo de poder decir que tenemos diez títulos, nueve de ellos en la politécnica y uno en la facultad de ciencias, con sello de calidad internacional. No somos la única universidad que tiene títulos con ese reconocimiento pero tenemos diez. Son todos los que podríamos tener.

P.: ¿Tienen también las necesidades cubiertas en este nuevo grado?

R.: Los laboratorios que tenemos de Informática, las infraestructuras ya las tenemos en otros grados. Ingeniería de Inteligencia Artificial contamos en la Escuela Politécnica Superior con todas las necesidades cubiertas ya para atender ese grado. No hay ninguna aula específica ya para atender ese grado que se necesaria. Pare este primer curso ofertamos plazas para sesenta estudiantes en el grado de Inteligencia Artificial, pero podríamos llegar a los 66.

P.: ¿En qué consiste en el nuevo master en Ingeniería Biomédica?

R.: Se trata de una materia que está a caballo entre la ingeniería y las Ciencias de la Salud. Un ingeniero biomédico es el que diseña por ejemplo una prótesis con impresoras 3D y con programas complejos de modelado digital. Aquí tenemos grupos de investigación que han diseñado prótesis para personas que ha perdido algún miembro o han nacido sin él. Es una tarea beneficiosa socialmente y muy trasversal, porque interviene gente de muy distintas ramas. Es un título ilusionante por lo que representa de contribución a la sociedad.

P.: ¿Y el máster en Estudios Ingleses Avanzados?

R.: En la Universidad de Alicante tenemos grupos muy potentes en Filología. No todo son carreras de ciencias. Dentro de los idiomas han destacado muchos de nuestros departamentos pero muy particularmente ahora implantamos este máster. Hasta ahora teníamos el de Español-Inglés como segundas lenguas y el de lenguas extranjeras. Por ejemplo, éste con el que ahora comenzamos sería el máster que tendría que cursar una persona que quiera enseñar español a extranjeros de manera oficial. No basta con saber español, es evidente. Hay gente que es nativa pero no habla bien el idioma. Hace falta tener una titulación para enseñar un idioma, no basta con ser nativo. Del mismo modo, que no hace falta saber un idioma para traducir, hay que tener titulación de traductor. Esas titulaciones las tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras. Uno de esos títulos se incorpora el año que viene. Muy específico que viene orientado a gente que ya tiene estudios de inglés, licenciados o graduados en filología inglesa.