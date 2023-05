La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha puesto en valor el prestigio de los investigadores del campus durante la gala Talent Global, un evento en el que se premia la trayectoria de algunos de sus alumnos más destacados. Un total de quince premios repartidos en tres categorías, donde destacaban los alumnos distinguidos y entre los que se encontraban el biólogo Fernando Maestre y el químico Javier García, dos de los investigadores de mayor prestigio de la UA. Los galardones de entregaron este jueves por la tarde en el Salón de Actos del Aulario II del campus.

Aunque en su discurso, la rectora no citó directamente a la Universidad Miguel Hernández, Navarro señaló que la calidad de los premiados en esta gala "es la mejor respuesta ante cualquier duda sobre la capacidad de la UA para impartir nuevas titulaciones", una alusión clara a los estudios de Medicina que empezarán a impartirse el próximo curso en Alicante. "Hemos lanzado talento por todo el mundo", ha asegurado Navarro.

El premio Alumnos Distinguidos ha sido el colofón a una gala de dos horas de duración. El primero de los homenajeados ha sido el químico Javier García, que hoy ostenta el cargo de presidente de la Unión Internacional de Química Aplicada, y catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA. A pesar de que acumula varios galardones por su dilatada trayectoria,, valoró muy positivamente el premio entregado. "No hay mayor reconocimiento que el que viene de los tuyos", aseguró, destacando que ha sido la Universidad la que "me ha permitido llegar a lo más alto". García quiso también acordarse de su equipo en el laboratorio a quienes dedicó el premio.

Por su parte, Fernando Maestre aseguró que su premio "ha sido toda una sorpresa no me esperaba en absoluto y me ha hecho mucha ilusión. Todos los que hemos estudiado en la Universidad de Alicante le tenemos un inmenso cariño a esta institución y el recibir un reconocimiento de esta naturaleza ha sido una alegría inmensa". "Creo que es algo digno de elogio que la Universidad reconozca la labor de egresados que hayan tenido una trayectoria profesional destacada y cuyo talento y trabajo es imprescindible para el avance de nuestra sociedad y que ésta pueda afrontar los retos que tienen por delante", dijo. Maestre es uno de los investigadores en cambio climático más influyentes del mundo de acuerdo con diversas clasificaciones aparecidas en los últimos años, de hecho, se encuentra dentro del 1% de autores más citados del mundo desde 2018.

El tercero de los alumnos reconocidos en la gala fue Maurizio Oliviero, actual rector de la Universidad de Perugia (Italia), quien en su día fue uno de los primeros estudiantes Erasmus llegados a la UA para estudiar Derecho. Hoy toda una autoridad en materia de Derechos Humanos, durante su discurso se refirió a cómo Alicante fue su primera ventana al mundo. Ahora que se habla de alumnos Erasmus on line, defendió el valor humano de la experiencia de pasar por la Universidad. "Hay cosas que la tecnología nunca puede sustituir", aseguró.

Otros premios

La gala arrancó con los reconocimientos a los Alumni Ilustres Embajadores y Embajadoras 2023, reservado a aquellos que han alcanzado prestigio internacional en su actividad profesional. Este galardón se ha concedido a Diego Armando Albert, Assistant Director de Operaciones y Seguridad (Flight Operations) para la zona de Asia Pacífico desde Singapur, para la IATA (International Air Transport Association); Juan Antonio Vicente, vicepresidente de infraestructuras en la división de fusiones y adquisiciones del Banco HSBC; María José García Bonete, investigadora senior en el departamento Discovery Science de AstraZeneca en Gotemburgo; Pablo Senís, traductor de las Naciones Unidas desde hace casi 12 años; Ana Fernández, Arquitecta Senior para la oficina MASS Design Group (Boston); y Paula Benedicto, miembro del equipo de animación en Walt Disney Animation Studios (Los Ángeles. California). Estas dos últimas siguieron la gala de manera telemática desde Estados Unidos.

Los galardones “Alumni Ilustres” se concedieron a egresados de la UA de reconocido prestigio actividad que desean seguir apoyando a la Universidad de Alicante, aportando su experiencia y proyección social. En esta edición 2023, la UA ha reconocido en esta categoría a Ezequiel Moltó, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo Vectalia; Marta Monllor, profesora de la UA y especialista en Violencia de Género, Gestión de Fundaciones, Servicios Sociales y Derechos de la Infancia; Miquel Tarí, miembro del departamento de Resolución del Banco de España; Salvador Vives, director de la editorial Tirant; Sara Revert, directora económica del Hospital Sant Vicent del Raspeig; y Verónica Cantó, presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Alumni

El proyecto institucional Alumni UA tiene como finalidad promover y mantener vínculos permanentes y dinámicos con los exalumnos y amigos de la Universidad de Alicante. La iniciativa forma una comunidad que ofrece la oportunidad al antiguo alumnado de la UA de crear sinergias entre los alumni y la institución a través de diferentes modalidades. Los inscritos en el programa tienen la opción de participar como asesor, un perfil consultor para ayudar a otros alumni UA en temas y sectores en los que tengan experiencia.

También permite participar en un grupo de embajadores donde ejercer como cicerones en cualquier lugar de residencia y servir como referencia a otros Alumni UA con el objetivo de ayudarles en los primeros momentos de estancia en una nueva ciudad o país. Asimismo, el proyecto permite a los Alumni UA participar en programas de cooperación y voluntariado que ofrece la Universidad de Alicante para su comunidad universitaria. Otra de las formas de colaboración en este proyecto institucional es el de mecenas. Una propuesta para todas esas personas interesadas en implicarse de forma participativa en proyectos de la Universidad de Alicante aportando experiencia o colaborando en su financiación.