Si las nuevas titulaciones de Medicina e Inteligencia Artificial serán las principales novedades en la oferta académica del próximo curso en la Universidad de Alicante (UA), éstos dos grados centraron el acto académico de clausura del curso universitario celebrado en el Paraninfo este miércoles. En dicho acto fue distinguido como doctor honoris causa el catedrático de Derecho Civil y ex rector de la Universidad de Murcia, Juan Roca Guillamón, que quiso referirse en sus discursos a los riesgos de la Inteligencia Artificial y los retos que plantea. Mientras que la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, se refirió en su discurso a la recuperación del grado de Medicina por la UA. "Para nosotros es un grado más de todos los que impartimos, pero me alegra de no tener un grado menos", aseguró, insistiendo en que la Universidad de Alicante estaba preparada para comenzar a impartir esta carrera, que es un logro "de toda la sociedad, sea cual sea su ciudad de origen". Junto a Roca fueron investidos un total de 94 nuevos doctores que culminaron su tesis durante el pasado curso.

El profesor Juan Antonio Moreno Martínez, padrino del nuevo doctor honoris causa, ha sido el encargado de pronunciar la laudatio en la que ha glosado el recorrido por su "prestigiosa y trascendente labor investigadora centrada en el sector del Derecho Civil". Moreno ha comenzado por sus inicios como profesor en los primeros años de vida de la Universidad de Alicante, a la que siempre ha permanecido muy vinculado, y ha ensalzado sus valores personales. Juan Roca ha centrado su discurso de investidura en tres reflexiones principales: el papel actual de la universidad, su organización y gestión; el significado del Derecho Civil dentro de un ordenamiento jurídico que ha tachado de "cada vez más exorbitante, redundante y en buena medida, inútil, por no estar al servicio de la persona sino de otros intereses"; y en los problemas de aplicación del Derecho ante los profundos cambios que plantea la aparición de la Inteligencia Artificial. Un sistema que, a su juicio, puede ser una herramienta muy útil y de enorme potencial, pero que no está exento de ciertos riesgos. En referencia a esta tercera reflexión, Juan Roca ha afirmado que "la ciberdelincuencia no es el peligro más grave que plantea la IA, sino que hay otro mayor derivado de la vigilancia masiva y predictiva de la población, que permite priorizar contenidos mediante algoritmos y manipular la información generando fake news, a lo que se une la dependencia tecnológica de los más jóvenes". Sobre las nuevas generaciones subrayó que puede que sea "la mejor preparada, pero espiritualmente es la más vacía", para referirse a una falta de valores que les hacía más vulnerables a estas nuevas tecnologías sin un espíritu crítico. Una pérdida de valores que vinculó con todos los problemas de salud mental que han estado detectándose entre los jóvenes durante los últimos meses. En este sentido, Roca ha pronosticado que, de seguir así, "lo pagarán unas generaciones futuras más acríticas, menos creativas y más plegadas al poder político que podrá manejarlas a su antojo". Ante estos nuevos desafíos el nuevo doctor honoris causa ha hecho hincapié en la necesidad urgente de "prever la forma de impartir docencia, de forma que el alumno sea cada vez más activo en su proceso de formación". Respecto a su ámbito de conocimiento, la jurisprudencia, Roca ha afirmado que "La IA puede ayudar a los jueces y abogados a encontrar patrones y tendencias en los que apoyar sus decisiones, pero la toma concluyente de decisiones en el ámbito judicial va más allá de la simple aplicación de la ley, por lo que la IA no es suficiente para emitir una decisión, un auto o una sentencia". A su juicio, la IA podrá aportar propuestas razonables, pero faltarían aspectos que no puede aportar la máquina, como la equidad, moralidad, las políticas públicas y la procedencia social. Por su parte, Amparo Navarro ha felicitado durante su discurso al nuevo doctor honoris causa "por sus logros y por su discurso, que me ha conmovido especialmente como jurista y como rectora" y ha destacado que "Juan Roca forma parte de una generación de juristas nacidos y criados con los valores constitucionales", subrayando que ha estado "al servicio del bien común". En su discurso de clausura, Amparo Navarro ha querido destacar la entrada en vigor de la nueva ley de universidades (LOSU) como una de las cuestiones más importantes del curso que hoy se clausura, así como "la puesta en marcha de la comisión técnica que va a trabajar en las propuestas de las modificaciones estatutarias y normativas a las que la nueva Ley nos obliga". En esta línea ha añadido que "seguiremos reclamando una financiación justa y suficiente como establece la nueva ley". La rectora ha anunciado también que "está todo preparado para que nuestros nuevos grados de Inteligencia Artificial y de Medicina empiecen el próximo mes de septiembre". Amparo Navarro ha continuado afirmando que "compartimos desde hace años títulos, proyectos, grupos de investigación e infraestructuras con otras universidades vecinas y lejanas, nacionales e internacionales. Ese es el camino a seguir: las sinergias, la colaboración, la asistencia mutua, el trabajo conjunto para acometer los nuevos retos de la universidad en todos los campos". Navarro ha finalizado su intervención puntualizando que "en lo bueno se comparte, en lo malo se lucha juntos, ese es el espíritu universitario que nos debe guiar en el trabajo que asumimos con responsabilidad y con ilusión. Porque frente a la ira, prudencia, justicia y templanza". El acto de clausura también ha incluido la investidura de 94 nuevos doctores que han leído su tesis durante el curso 2021-2022, y a quienes la rectora también se ha dirigido para felicitarles y recordarles que “esta es una celebración que tiene un importante significado para el mundo académico ya que lograr el grado de doctor es el máximo título académico que las universidades podemos otorgar”.