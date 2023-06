Ingeniería en Inteligencia Artificial es una de las carreras que debutarán el próximo otoño en la oferta académica de la Universidad de Alicante. Un nuevo grado que llega en pleno boom de estas herramientas digitales que prometen liderar una nueva revolución tecnológica para la que se va a necesitar personal muy cualificado del que precisarán aquellas empresas que no quieran quedarse atrás. Pilar Arques, profesora de del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UA, es la coordinadora de estos nuevos estudios y sostiene que la formación de los futuros ingenieros buscará el que sepan poner estas herramientas al servicio de la sociedad.

Pregunta: ¿Qué han tenido en cuenta a la hora de configurar la carrera universitaria de inteligencia artificial?

Respuesta: La inteligencia artificial no es una cosa nueva. Es algo que se lleva impartiendo en el grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante desde hace muchísimos años. Los grados tecnológicos se van adaptando a las necesidades de la sociedad. Dado el punto en el que estamos del desarrollo de inteligencia artificial y las necesidades industriales, económicas y de todos los sectores que la utilizan, lo que se ha hecho desde la Politécnica es pensar en un grado que aglutine todas las asignaturas que se estaban dando ya en Informática y entre las que el alumno podía escoger. Todas se han encauzado ahora y dirigido a este campo. Es una escisión realmente de la Ingeniería Informática. En esta titulación, no solamente van a utilizar las herramientas, van a ser capaces de hacer otras nuevas que generen inteligencia artificial y que se puedan aplicar a las industrias, al entretenimiento, a los negocios... a todos los campos. Lo que se pretende es formar a ingenieros en Inteligencia Artificial que la pongan al servicio de la sociedad en todos los aspectos.

P.: ¿Qué opina de todos esos recelos y miedos que está generando la inteligencia artificial en determinados sectores?

R.: Todos los aspectos relacionados con la inteligencia artificial llevaban muchos años trabajándose. Lo que pasa es que ahora los sistemas hardware han evolucionado más y todo es ya más de andar por casa. La inteligencia artificial ha pasado a ser de todos. El Chat GPT, Alexa, o Siri... todos tenemos algún tipo de inteligencia artificial en casa. Ese acceso puede ser para bien o para mal. Con lo cual, hay que regularla de alguna manera. El miedo será a cuál va a ser la utilización que podamos darle. Es algo a lo que vamos a tener que ir adaptándonos. Cuando todas las empresas quieren hacer uso de la inteligencia artificial, es cuando ha surgido la necesidad de hacer una regulación, para que haya un buen uso de ella.

P.: ¿Se van a abordar estas materias desde el punto de vista del Derecho?

R.: Quizás no es una asignatura extra, pero sí hay materias dentro de las cuales se van a tener que mirar los aspectos éticos y legales. Si están hablando de visión o de reconocimiento facial, pues tendrán que ver las normas que se aplican al almacenamiento de datos, al reconocimiento de voz, o a los datos por internet... y a todo. Cualquier rama, cualquier materia, que tiene que ver con aspectos legales y éticos, tiene que abordarse y explicarlo a sus alumnos.

P.: ¿Ha habido contacto con la Facultad de Derecho?

R.: La Universidad tiene un gabinete jurídico, en el que cualquier plan de estudios pasa por diferentes trámites y está todo contemplado. Sí que hemos hecho un seguimiento para ver en qué asignaturas necesitaban algún aspecto ético o legal. Se han tenido en cuenta muchos factores. De la industria, de la provincia, de las necesidades... La Fundación Ellis también ha estado involucrada en la creación del grado. Hay compañeros de aquí que están trabajando con ella, codo con codo y se ha tenido en cuenta su opinión. Se han tenido en cuenta la opinión de los institutos tecnológicos de la provincia, el juguete, el calzado y la propia Fundación Ellis. Esto no se ha hecho al margen de nadie. Esto no se crea porque a alguien se le ha ocurrido. Se hace una memoria con una justificación.

P.: ¿Qué diferenciaría este grado de otras ingenierías informáticas?

R.: Sobre todo, es el enfoque que se le da a todas las asignaturas. La inteligencia artificial tiene por bajo una base matemática y estadística muy fuerte, porque realmente lo que está haciendo es automatizar procesos y tratar datos de forma masiva. Para que la máquina aprenda, tienen que proporcionarle una base de datos muy fuerte. Todas las asignaturas están orientadas hacia ese tratamiento y ese aprendizaje automático. Se hará hincapié en todas esas asignaturas que lleven al alumno a tener este conocimiento, para luego poder utilizarla en el resto de las materias.

P.: ¿Hay alguna previsión de cuántos alumnos puedan venir o si va a haber demanda?

R.: Las plazas que hay para este primer año son 66, no va a haber más. Se hicieron unas jornadas de institutos, que vinieron hace un mes. De la Politécnica, la charla que tuvo más inscritos fue el grado en Inteligencia Artificial. Suponemos que va a tener mucha aceptación y que la nota de corte será muy alta. Pero no tenemos tampoco otra referencia más que ésa.

P.: Muchas de estas estas titulaciones tecnológicas especializadas han acabado con los estudiantes teniendo que marcharse al extranjero, ¿hay salidas laborales en la provincia?

R.: En las carreras de Informática, los alumnos de tercero y cuarto hacen prácticas externas que también tendrán aquí. Lo más normal es que la empresa que los coge para prácticas externas acabe contratándolos. El paro en informática es cero en la provincia de Alicante. Los directores de las escuela constantemente nos están mandando empresas que necesitan ingenieros informáticos. Aunque parezca mentira, en la provincia de Alicante sí que hay empresas que se dedican a la inteligencia artificial y a la ingeniería informática. Al ser algo que está en expansión, entiendo que todas las empresas que se dedican a lo que es la informática o la consultoría informática tendrán que tener su apartado en inteligencia artificial para no quedarse atrás. Tendrán que estar reciclándose constantemente. En Distrito Digital hay bastantes empresas que se dedican a informática y también aquí en el Parque Científico.

P.: ¿Va a suponer la inteligencia artificial un cambio muy radical en el modo de trabajar de determinadas empresas?

R.: Depende de lo que estén haciendo pero las posibilidades son ilimitadas. Los chatbots utilizan la inteligencia artificial. ¿Cuántas empresas están utilizando ahora uno? El reconocimiento facial en algunas empresas que tengan zonas restringidas, la necesitarán también. Empresas de telefonía, teleoperadores o servicios de atención al cliente. El procesamiento del lenguaje natural. Lo van a necesitar también. Puede ser para coger cita para el médico... o la declaración de la renta. Yo creo que la estamos aplicando a muchísimos ámbitos. Es como internet cuando no estaba y está ahora... Que poco a poco todas las empresas se han ido metiendo en este nuevo campo, que está surgiendo en expansión para todos.

P.: ¿Va a agrandar mucho la generalización de la inteligencia artificial la brecha digital?

R.: Eso es dependerá de la persona...de cómo le pille. Es algo relativo. La brecha digital depende un poco del uso que le den las industrias y las empresas a la tecnología. Algunas empresas en vez de eliminar para dejar todo en procesos automáticos creo que tendrían que haber hecho un estudio de si, solo para este tipo de personas, dejo a alguien ayudando. La sociedad tendrá que ver a quién está perjudicando, si es que a alguien le perjudica la implantación de determinadas herramientas de inteligencia artificial. Y entonces, ver qué solución se le da. No debe ser una imposición. Debe ser una adaptación progresiva para que no haya esa brecha digital.

P.: ¿Es una moda pasajera o ha venido para quedarse?

R.: La inteligencia artificial es algo que se lleva trabajando poco a poco desde hace muchísimos. Ahora el hardware está más a nivel de todos para hacer ese procesamiento de datos o ese entrenamiento de redes neuronales. Supongo que ha venido para quedarse y habrá que adaptarse. No creo que sea una moda pasajera. A lo sumo, puedo que la evolución no sea tan rápida como se está pensando. Entonces, venir ha venido para quedarse pero la progresión no sabemos cuál va a ser realmente. Si va a ser poquito a poco o va a ser algo exponencial que vaya a crecer muy rápido, aunque todo apunta a que será este último camino.

P.: Una persona que obtenga el grado en inteligencia artificial para que qué tipo de actividades podrá estar capacitado?

R.: Será la creación de herramientas que usen o que generen inteligencia artificial. Es decir, van a ser capaces de hacer una herramienta tipo Chat GPT o cualquier herramienta reconocedora facial. Realmente van a ser capaces de generar todas estas aplicaciones que ya están en el mercado, pero éstas son mejorables. Sabes que todas sacarán versiones que irán mejorando. En ellas van a poder trabajar los ingenieros en inteligencia artificial. Todo esto va evolucionando, se necesitan ponerle nuevas aplicaciones, herramientas o nuevas capacidades ... y para eso van a estar nuestros ingenieros capacitados; no solamente para utilizarlas, sino ampliar, modificar y mejorar las herramientas de inteligencia artificial que hay actualmente.

P.: Paralelamente al grado se pone en marcha también un máster en inteligencia artificial, ¿qué diferencia tiene con la carrera?

R.: Inicialmente, quienes van a hacer el Máster en Inteligencia Artificial van a ser los ingenieros informáticos que han cursado estas asignaturas, más o menos todas, por el itinerario que han escogido y luego ya se van a especializar en inteligencia artificial. Dentro de unos años, no sé si este máster va a seguir siendo exactamente igual o va a sufrir alguna modificación.

P.: ¿Hay algún fichaje estrella que pudiera venir aquí de las grandes empresas tecnológicas?

R.: Sí, y no. Los profesores que van a impartir el grado somos los profesores de Universidad de Alicante y tenemos gente muy preparada. Pero por ejemplo, tenemos a algún compañero que está trabajando actualmente en Google y lleva dos años de excedencia en temas de inteligencia de inteligencia artificial, con lo cual supongo yo que cuando vuelva algo podrá aportar.

P.: ¿En un mercado donde hay grandes multinacionales hay un riesgo de que se quede todo controlado por unos pocos?

R.: En informática, hay muchos profesionales a quienes les gusta hacerse sus propios herramientas. Siempre hay comunidades paralelas que te sacan código abierto que además lo ponen a disponibilidad de cualquier usuario para mejorarlo. Hay una herramienta similar al ChatGPT que tiene ya una comunidad dando el soporte y que estaba ya con los algoritmos en abierto para que todo el mundo pueda verlos y mejorarlos. En informática siempre ha pasado. Siempre hay un mundo paralelo de aplicaciones o de herramientas gratuitas soportadas por la comunidad y que luego al fin y al cabo son casi tan potentes o igual de buenas que las de pago.

P.: ¿Qué ha pesado más, la formación teórica o la práctica?

R.: Normalmente se da 50% de teoría y 50% de prácticas. Los alumnos no sólo ven conocimientos muy teóricos, sino los ven adaptados a la práctica o en prácticas de los planteamientos teóricos que han estudiado.

P.: ¿Un grado de este tipo requiere una inversión tecnológica fuerte?

R.: El primer año es un curso más de base, es el mismo curso básico de la Ingeniería Informática. Son los pilares, es la formación básica. Para siguientes cursos, sí que tenemos que ver las infraestructuras necesarias, porque lo que sí que se necesitan son máquinas, los procesadores, con una gran capacidad de cálculo y de cómputo. Para ello hace falta una serie de requisitos hardware, que francamente es una tarea pendiente que tengo que hacer, buscar el coste que pueda suponer. Estuvimos hablando algunos profesores, me estuvieron indicando qué sería mejor. Si crear un laboratorio con el hardware necesario, con las tarjetas gráficas, que son las que nos van a acelerar todos procesos. O hacer un renting en la nube, con alguna empresa que aporte estos servicios. Es un tema que, como este primer año no se va a utilizar, pues sí que tenemos que retomarlo en septiembre, cuando empiece este primer curso y empezar a planificar todas las infraestructuras para tenerlos para el siguiente. Sí que se necesitará una inversión bastante fuerte en los que son unidades de procesamiento, para agilizar velocidades de cálculo y de cómputo.

P.: ¿Hay muchos grados de inteligencia artificial en España ahora mismo y cómo están funcionando?

R.: Hay muchas universidades que tienen un master o un grado especializado. Al llamarse cada una de una manera distinta y darle un aspecto diferenciado, es un poco complicado ver si es exactamente la misma titulación que la nuestra. Las notas de corte son bastante altas en todas. Los estudiantes que salgan de este grado van a ser pioneros, como también lo fueron en su día los especializados en Robótica o en Ingeniería Médica. Las empresas se los llevan directamente a trabajar conforme terminan.