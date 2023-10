La Fundación Ellis de Alicante se ha integrado en una nueva iniciativa de investigación paneuropea sobre inteligencia artifcial sostenible conocida como ELIAS (European Lighthouse of AI for Sustainability) y que está financiada por la Unión Europea. ELIAS es una red de investigación de excelencia en Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo sostenible. Desde Ellis se ha destacado que "los recientes avances en IA despiertan profundas preocupaciones sociales y éticas que deben ser abordadas. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a enormes desafíos, como el cambio climático y la crisis energética, que solo podremos combatir con la ayuda de la IA". En este contexto, ELIAS surge como un esfuerzo ambicioso y paneuropeo para explorar las oportunidades de la IA para el bien social, al tiempo que aborda el posible impacto social y ético negativo de la IA.

A este fin, 32 socios de 16 países europeos han unido fuerzas en este proyecto, que está coordinado por la Università di Trento (Italia). El proyecto ELIAS ha recibido financiación de más de 11 millones de euros del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Comisión Europea, y cuenta con un presupuesto total que supera los 13 millones de euros para los próximos cuatro años.

ELIAS tiene como base y amplía el Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes, denominado Ellis – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, una red europea de excelencia científica en IA, internacionalmente reconocida y de gran éxito. La de Alicante es una de las unidades fundadoras de Ellis, la primera en crearse en España, de las 40 unidades que ya operan en 15 países. El objetivo principal es establecer a Europa como líder mundial en investigación en IA mediante la creación de una red colaborativa de unidades de investigación que reúna a una masa crítica de los mejores científicos en IA.

ELIAS seguirá desarrollando los criterios de excelencia y los pilares de Ellis e implementará acciones que apoyarán a los investigadores de IA y al talento joven en diferentes etapas de sus carreras profesionales. A través de los temas paralelos de IA para la sostenibilidad e IA sostenible, ELIAS también desarrollará un programa de emprendimiento científico (sciencentrepreneurship), con el propósito de atraer y empoderar talento en la interfaz de la innovación científica y los negocios. También establecerá soluciones originales de IA que generen avances orientados a un futuro sostenible a largo plazo para nuestro planeta, contribuyan a una sociedad cohesionada y respeten los derechos individuales.

Con respecto a la investigación fundamental, ELIAS abordará cuestiones científicas clave sobre cómo podemos desarrollar una IA responsable y sostenible. Los resultados esperados incluyen métodos novedosos para contribuir a un planeta sostenible (por ejemplo, reduciendo la huella de carbono de los algoritmos de IA a gran escala) y para mitigar el posible impacto negativo de la IA en la sociedad en general (por ejemplo, mediante la verificación de hechos) y en las personas (por ejemplo, abordando los sesgos algorítmicos y la opacidad).

Investigaciones éticas

El enfoque de Ellis Alicante en la investigación ética y responsable del Machine Learning o Aprendizaje automático está perfectamente alineado con los objetivos de la iniciativa ELIAS. Como parte del proyecto ELIAS, Ellis Alicante contribuirá al desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje automático para mitigar la discriminación algorítmica, abordar la violación computacional de la privacidad y estudiar la interacción entre los sesgos cognitivos y los sistemas inteligentes.

"Estamos encantados de formar parte de este ambicioso y necesario proyecto de Horizonte Europa sobre IA sostenible. La misión de ELIAS está totalmente alineada con la de Ellis Alicante", afirma Nuria Oliver, directora de ELLIS Alicante.

"La participación de Ellis Alicante en este proyecto sitúa a la Comunidad Valenciana en el centro del ecosistema de investigación e innovación en IA, promoviendo la sinergia de la investigación en IA realizada en Europa con el ecosistema local", afirma D. Juan José Cortés Vélez, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana. Ellis Alicante nace gracias al compromiso y apoyo financiero de la Generalitat Valenciana en el marco de la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Comunidad.

Ellis Alicante

Ellis Alicante es una fundación privada sin ánimo de lucro centrada en la investigación ética de la Inteligencia Artificial (IA) enfocada a la relación entre las personas y los sistemas inteligentes. Según señalaron desde Ellis, "nuestro nombre, Instituto para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial centrada en la Humanidad (The Institute of Human(ity)-centric AI -IHCAI), define qué y cómo queremos desempeñar nuestro papel en esta sociedad del siglo XXI: creemos firmemente en el poder de la tecnología como generador de progreso y bienestar universal. Tenemos el propósito de ser el referente europeo y mundial de investigación en IA por y para las personas. Somos parte de la red europea de excelencia investigadora en Inteligencia Artificial ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems - www.ellis.eu). Somos la única unidad española que forma parte de ELLIS, la única creada desde cero, con el espíritu de una startup científica, la única dedicada exclusivamente a esta temática. En ELLIS Alicante, abordamos tres áreas de investigación fundamental: 1) IA que nos entiende; 2) IA que interactúa con nosotros; 3) IA en la que confiamos".

Esta fundación está liderada por la Dra. Nuria Oliver (www.nuriaoliver.com), reconocida experta mundial en Inteligencia Artificial que dedica su labor científica a la IA para el bien social. Ellis Alicante ha sido creada gracias al impulso de la Generalitat Valenciana y cuenta con financiación de distintas instituciones públicas y privadas, entre las que destaca la Fundación Banco Sabadell como principal colaborador. La sede se encuentra en el Parque Científico (www.pca.ua.es) de la Universidad de Alicante (www.ua.es).