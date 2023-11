La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante celebrará este miércoles día 15 de noviembre el día grande de su programa cultural y divulgativo dedicado a la conmemoración de San Alberto Magno, patrón de las ciencias. En esta jornada, la comunidad universitaria y, en especial, el alumnado del centro organizador podrá disfrutar de ponencias de gran importancia en química, talleres y experimentos divulgativos en una feria, recorridos temáticos en tren por el campus y la entrega de los premios a las mejores tesis y TFM dedicados a la química.

El programa comenzará a las 11 horas con la presentación de la jornada, a cargo de María José Illán Gómez, vicedecana de Estudiantes y Empleabilidad del centro y coordinadora del grado en Química. Seguidamente, tendrá lugar la conferencia “Disolventes Eutécticos: Una Solución Sostenible para la Química", impartida por Diego J. Ramón Dangla, catedrático del Departamento de Química Orgánica de la UA.

Tras la ponencia se hará entrega del XXXI Premio a la mejor Tesis Doctoral en el campo de la Química “San Alberto Magno” y II Premio al mejor Trabajo Fin de Master relacionado con la Química RSEQ-Alicante, en un acto que estará presidido por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro.

En concreto, el XXXI Premio a la mejor Tesis Doctoral en el campo de la Química “San Alberto Magno” será entregado a Juan Carlos Martínez Munuera por su tesis titulada “Ceria-based catalysts for exhaust aftertreatment systems in last generation diesel and gasoline engines”. Este año, además, se ha decidido entregar un accésit a Natalia Llopis Costa por su tesis “HFIP as a metal-free alternative for cyclization and oxidation reactions”. Del mismo modo, se hará entrega del II Premio al mejor Trabajo de Fin de Máster, a Ana García Juan, por su trabajo titulado “Evaluación crítica de la sostenibilidad de un aptaensayo para la determinación de la nucleoproteína del SARS-CoV-2”.

Paralelamente a esta parte del programa, también a las 11 horas, se celebrará una feria titulada “Recorriendo la Ciencia”. En concreto, esta iniciativa ofrecerá talleres científicos y experimentos didácticos en diferentes expositores de sobre educación ambiental relacionados con cada uno de los títulos que se imparten en la facultad. Situada en la plaza central de las instalaciones del centro, esta actividad está organizada y dirigida por el alumnado de la Facultad de Ciencias.

Recorrido en tren “botánico”

Otra propuesta significativa del Día de la Química es la organizada por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, con la colaboración de UA Divulga, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la UA. En concreto, se trata de un tren botánico con el que se conmemora el 20º aniversario de la Estación Biológica Torretes-Jardín Botánico UA. Comenzará a las 11:30 horas y tendrá inicio y llegada de la ruta en la entrada principal del edificio Ciencias II. En cada recorrido, de media hora de duración, el director de Estación Biológica Torretes-Jardín Botánico UA, Segundo Ríos, ofrecerá una serie de explicaciones botánicas relacionadas con el centro que dirige y el propio campus.

Finalmente, a jornada terminará a las 13 horas con la invitación en la plaza central de facultad dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria para la celebración del patrón de Ciencias.

Premios y concursos

Además, cabe recordar que paralelamente a las actividades organizadas con asistencia de público, la festividad de San Alberto Magno propone también la participación en premios y concursos como los XXIV Premios Jorge Juan de Matemáticas, del 20 de noviembre de 2023 al 26 de enero de 2024, el XV Concurso de Microrrelatos Matemáticos, del 20 de noviembre de 2023 al 14 de marzo de 2024, y el Concurso de Fotografía San Alberto Magno, del 23 de octubre al 10 de noviembre de 2023, éste último en dos categorías, las de fotografía científica y fotografía de la naturaleza y del medio ambiente.