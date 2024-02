El biólogo sajeño Fernando Maestre ha fichado por Arabia Saudí y prepara su marcha de España. Así lo ha confirmado a este diario el prestigioso científico, que se encuentra estos días preparando su mudanza. A preguntas de este diario no ha querido hacer más declaraciones, pero en declaraciones a Efe ha indicado que, entre otras razones de esa decisión, "la excesiva burocracia" y "las dificultades" para "poder mantener un grupo de investigación estable". "Uno de los motivos por los que me voy es la excesiva burocracia, las dificultades que tenemos aquí en el día a día, el papeleo sin sentido y absurdo que muchas veces tenemos que hacer y que nos ocupa buena parte de nuestro tiempo y, sobre todo, de nuestra energía, y las dificultades para poder, en definitiva, investigar aquí al nivel al que lo hacemos y, en particular también, para poder mantener un grupo de investigación estable", ha dicho Maestre en unas breves declaraciones a Efe.

Experto, en cambio, climático, Maestre era uno de los investigadores más citados del mundo y fue galardonado en 2022 con el Premio Nacional de Investigación. Maestre ha sido reconocido por la generación de numerosos e importantes avances en el estudio de la biodiversidad y la ecología de las zonas áridas, los impactos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y la desertificación. En estos momentos acababa de obtener una ayuda de dos millones y medio de euros para su investigación sobre el cambio climático. Nacido en Sax en 1976, es licenciado y doctorado en Biología por la Universidad de Alicante, en ambos casos con Premio Extraordinario. Obtuvo la beca Fullbright con la que pudo estudiar dos años en la universidad estadounidense de Duke. También ha realizado estancias en otras universidades americanas, alemanas o chinas. Maestre dirigía en la UA el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global. Su investigación ha generado numerosos avances en el estudio de la biodiversidad y ecología de las zonas áridas, los impactos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y la desertificación. Maestre es uno de los investigadores, en cambio, climático más influyentes del mundo de acuerdo con diversas clasificaciones aparecidas en los últimos años, de hecho, se encuentra dentro del 1% de autores más citados del mundo desde 2018. Entre otros galardones recibidos, destacan el Premi Rei Jaume I, categoría de Protección del Medio Ambiente (Fundación Rei Jaume I, España, 2020); la Academia de Ciencias - Fundación Pascual en Ciencias de la Vida, modalidad de investigadores jóvenes (Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, España, 2013); el Humboldt Research Award (Fundación Alexander Von Humboldt, Alemania, 2014); el Miguel Catalán para investigadores menores de 40 años (Comunidad de Madrid, España, 2014); y el Distinguished scientists (Chinese Academy of Sciences, China, 2019). Ha sido también nombrado "Fellow" de la Sociedad de Ecología de América en 2020.