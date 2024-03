La Universidad CEU Cardenal Herrera conmemora el Día Internacional de la Mujer con actividades centradas en la igualdad de género y el empoderamiento femenino

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha organiza una serie de actividades que abarcan desde foros y programas de radio hasta homenajes y presentaciones de libros, con el objetivo de promover la igualdad de género y el reconocimiento de las contribuciones femeninas en diversos ámbitos. Del 4 al 8 de marzo, la institución ha preparado una variedad de actividades destinadas “a educar, sensibilizar y celebrar los logros de las mujeres en diferentes esferas de la sociedad”.

El diseño de las actividades refleja el compromiso continuo de la institución con la creación de un entorno educativo inclusivo y equitativo. El programa arranca el miércoles 6 de marzo con la presentación del libro "El Amor la Salud y el bienestar económico", de Alexa Lantigua, de 9:00 a 11:00h en el Aula Magna César Casimiro, Edif. Carmelitas - Elche. Lantigua compartirá pautas para mejorar las relaciones interpersonales y alcanzar objetivos tanto personales como profesionales. Ese mismo día, de 14:00 a 15:00, se llevará a cabo la conferencia online "Homenaje al emprendimiento femenino", a cargo de Cristina Ventura, responsable de CEU Emprende. Esta actividad está diseñada para inspirar y ofrecer estrategias a mujeres emprendedoras para realizar sus proyectos.

Alumnado de la CEU UCH ante los paneles sobre el Día de la Mujer. / INFORMACIÓN

Concierto, programa de radio y documental

El viernes 8 de marzo la celebración continúa con un concierto homenaje a las mujeresa cargo de los estudiantes de la mención de música de los Grados en Educación, de 10:30 a 11:00h en el Edif. Carmelitas-Elche. Este concierto es un tributo a la lucha y el espíritu indomable de las mujeres a través de la música.

Ese mismo día, el aula magna de la sede de Reyes Católicos de la CEU UCH acogerá el Foro Talento, el foro de las Mujeres Extraordinarias, un evento anual que en su primera edición contará con la participación de destacadas mujeres de los ámbitos empresarial, social y profesional. Intervendrán María José Aranda, Inspectora de la Policía Local de Elche y primera mujer en acceder a este rango del escalafón del cuerpo policial; Guillermina López Bendito, doctora en neurociencias e investigadora del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche; Begoña González , abogada especialista en Derecho Procesal y Empresarial, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Alicante; y Lucía Almagro, bióloga, Máster en Biotecnología y Bioingeniería, divulgadora de contenido científico en RRSS y plataformas digitales.

Cajas de la campaña del CEU y Cáritas con motivo del Día de la Mujer. / INFORMACIÓN

Posteriormente, se emitirá en directo el programa "Más de Uno Elche" de Onda Cero desde el Aula Magna de la sede de Reyes Católicos. En él la profesora de Magisterio Helena Pascual mostrará cómo fomenta la igualdad de género en su asignatura, enseñando a futuros maestros a implementar metodologías activas que promuevan la equidad y la inclusión en sus aulas. Ya por la tarde, pero en el aula Magna de la sede de Carmelitas, se proyectará el documental "Abuela y Nietas. Un legado hecho camino", que refleja la vida de las mujeres gitanas a través de la relación intergeneracional entre abuelas y nietas. “El documental quiere servir de intento de preservar y transmitir la memoria de estas mujeres. También quiere ser un acto de reconocimiento y homenaje a las mujeres mayores de nuestra comunidad que han sabido guardar la ascua del fuego de la sabiduría gitana y un acto de esperanza de cómo han sabido transmitirlo a las generaciones más jóvenes, asegura Isaac Motos, de la Asociación Gitana Ilicitana de Carrús.

Jornada de la ONCE en el CEU. / INFORMACIÓN

Homenaje de la ONCE y campaña solidaria

La semana de celebración comenzó, no obstante, el pasado sábado 2 de marzo con el acto homenaje de la ONCE celebrado en el salón de actos del CEU, organizado por la Unidad Progresista Elche, Asociación que gobierna el Grupo Social Once desde 1986 y en colaboración con el Consejo Territorial de la Once en la Comunidad Valenciana. En el evento, se rindió homenaje a María Diez Alberola, campeona del mundo de gimnasia rítmica para personas con discapacidad, y a Clara Gascó, destacada jugadora del equipo de balonmano femenino Elche Aticco, quienes compartieron sus experiencias y logros, resaltando la importancia de la mujer en el deporte y la superación personal.

Por otra parte, desde el servicio de pastoral y voluntariado del CEU Elche se ha organizado una campaña de recogida de productos de higiene personal para mujeres en colaboración Cáritas Elche. El objetivo es "concienciar de las necesidades de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pueden acceder a determinados productos, que les pueden ayudar a mejorar en su situación social, emocional, así como en el acceso a empleo". Se puede colaborar depositando los productos a la entrada de los edificios de la Universidad CEU UCH en sus sedes de Carmelitas y Reyes Católicos.