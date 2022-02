La Policía Local de Torrevieja multa con 11.110 euros a un hombre por maltratar y abandonar a siete gatos

La Policía Local de Torrevieja ha impuesto una sanción récord de 11.110 euros a un hombre de nacionalidad noruega por maltrato animal tras abandonar en la calle a siete gatos. A tres de ellos los arrojó al vacío desde un primer piso mientras a otro le provocó heridas al patearlo para que emprendiera la huida. Ocurrió el pasado día 18 de enero en una céntrica calle de la ciudad, y los agentes han aplicado el régimen sancionador de la ordenanza municipal de tenencia de animales hasta sus últimas consecuencias.

El vecino sancionado se encontraba desalojando enseres de una vivienda de su propiedad en la calle San Emigdio. El piso estaba siendo vaciado tras el reciente fallecimiento de su inquilina, que vivía sola con los siete gatos. Pero al tiempo que vaciaba la casa de muebles se dispuso a deshacerse también de los animales de la forma más expeditiva que encontró, como si también fueran muebles.

Varios vecinos observaron con estupor cómo en un balcón del primer piso, acorralaba con una escoba a un gato -que maullaba aterrorizado-, y lo empujaba hasta que, sin otra alternativa para el animal, lo hizo caer a la calle. Una operación que repitió con otros dos felinos ante el asombro de quienes contemplaban la escena desde la acera y desde el edificio de enfrente. Fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía Local y aportaron su testimonio para completar un expediente de infracción a las ordenanzas municipales, además de completarlo con un elocuente vídeo de móvil con parte de la secuencia. A unos chavales que se encontraban en la calle y que vieron cómo el hombre la emprendía a escobazos con los felinos les indicó con una sonrisa que caían de pie, y que no tenía importancia. A otro lo sacó en un trasportín y para obligarle a que dejara la caja y huyera, le dio una patada.

Los policías, que ya se habían desplazado a la zona, comprobaron que este último presentaba diversas heridas en la cabeza y en la nariz. Cuando los agentes pidieron explicaciones al propietario de la vivienda donde vivían los animales sobre las acciones de maltrato éste se justificó en que no conocía el idioma para no responder y asegurar que no entendía qué es lo que le estaban reprochando los vecinos y los agentes.

Ahora sin embargo podrá darse por enterado y habrá de tenerlo claro porque tiene que estar recibiendo la notificación oficial de un total de siete sanciones: Cinco por valor de mil euros cada una por no disponer medidas para evitar los animales escaparan, y otra más de 6.050 euros por maltrato animal probado a uno de los gatos. Además de una séptima por vertido de enseres que no eran residuos urbanos fuera de horario: una gatera que dejó en mitad la calle.

El sancionado podría haber optado por realojar a los felinos en el albergue municipal, la solución más sencilla para garantizar el bienestar de los animales. Allí se encuentran en estos momentos cinco de los siete gatos tras varios días de búsqueda del personal del albergue municipal, que los halló escondidos debajo de vehículos y en solares muy cercanos a su antiguo hogar. Ahora se encuentran en cuarentena, vacunados y pendientes de ser esterilizados para quedar en adopción en alguna casa que les ofrezca el cariño y los cuidados que recibían de su antigua dueña. Otros dos, los que fueron arrojados por el balcón como si fueran cucarachas, no han podido ser localizados todavía. Más de once mil euros. Y se los podía haber ahorrado con una llamada de móvil.