Sinergias. Esa es la solución de la Conselleria de Sanidad para resolver la falta de médicos en la puerta de Urgencias del Hospital de Torrevieja: que facultativos de otros hospitales de la provincia acepten acudir este verano al centro sanitario de Torrevieja. Es el concepto que ha empleado este lunes el nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, para explicar cómo va a afrontar del departamento de salud la temporada estival en la que la ciudad y el litoral de la comarca triplica su población.

Mínguez ha empleado ese término en la reunión en la que ha recibido en València al alcalde de Torrevieja Eduardo Dolón y a la edil de Sanidad, Diana Box. Las sinergias, según el primer edil -Sanidad no ha informado sobre la reunión-, consistirían en esencia en convencer a facultativos de otros centros sanitarios para que acudan a cubrir a reforzar Torrevieja. «No tenemos nada claro cómo lo van a hacer, ni lo han explicado, y tampoco cómo va a incentivar a los profesionales para acudir a Torrevieja», señala Dolón.

En la misma reunión el conseller también ha respondido a las denuncias públicas de usuarios y de los propios médicos sobre la situación del servicio aludiendo al plan de refuerzo del verano y al plan de choque específico para el servicio de Urgencias. «En quince años los profesionales del hospital me están llamando ahora como nunca lo habían hecho. Y me pregunto cómo Sanidad presenta un plan de refuerzo de verano y a las dos semanas un plan de choque para Urgencias. Yo pediría que no presentaran más planes si no es para anunciar la contratación de médicos. Si no vienen médicos los planes no sirven para nada».

Consulta rápida

El conseller ha recordado que en el Hospital hay ahora 400 profesionales más que cuando la concesionaria dejó el área, pero según Dolón «ningún médico más». El 70% del encuentro del nuevo conseller y el alcalde se centró en valorar la situación de Urgencias. El plan de choque de Sanidad pasa por crear una consulta rápida para evitar demoras innecesarias, poner en marcha el plan de refuerzo de los centros de salud que tienen Urgencias que contarán con médicos para asistir los casos urgentes al margen de la labor asistencial ordinaria, las 24 horas. El mismo plan hablaba de derivar pacientes a otros centros sanitarios en caso de picos asistenciales.

El alcalde ha trasladado lo que considera principales problemas que, a su juicio, lastran el funcionamiento diario del Hospital Universitario de Torrevieja. Desde la saturación de la puerta de Urgencias, pasando por el bloqueo de las pruebas y diagnósticos en Radiología y falta de espacio físico en la UCI a las demoras en Atención Primaria. Todas con un denominador común, según el alcalde, de falta de médicos especialistas. También ha asegurado que Sanidad no está garantizando la libre elección de médico para contar con una segunda consulta. «Parece que alguna de las informaciones que le hemos trasladado las conocía pero otras nos ha dado la sensación de que no las tenía en pleno conocimiento».

Agradecimiento

Por otra parte, Eduardo Dolón ha asegurado que Sanidad se estaría planteando desmantelar la unidad de hemodinámica en función de la falta de especialistas y un horario limitado a mediodía y la jubilación de un cirujano cardiovascular. Aunque fuentes sanitarias asegura que esto no lo contempla Sanidad.

El alcalde agradeció que el conseller «haya atendido al alcalde de Torrevieja y a la concejala de Sanidad durante una hora y media y nos haya escuchado. He encontrado la receptividad que estábamos buscando. Se nota que es un profesional sanitario y creo que entre sus cualidades está la de escuchar a la gente».

«A la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, la he visto menos receptiva. Se ve que lleva más tiempo». El primer edil espera que el conseller acuda pronto a visitar el departamento de salud de Torrevieja y su hospital.