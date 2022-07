La cooperativa eléctrica de Albatera propone una planta solar en suelo agrícola

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante ha publicado este miércoles el anuncio para someter a información pública la solicitud de autorización de una central fotovoltaica en Albatera por parte de la Cooperativa Eléctrica-Benéfica Albaterense. En concreto, se expone el proyecto de la instalación y de la infraestructura de evacuación, así como los estudios de integración paisajística -tanto de la planta como de la línea-, el informe agrológico y el plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.

Todo ello, con el objetivo de que los interesados puedan presentar alegaciones al proyecto en el plazo de 15 días hábiles, la mitad de lo habitual, en virtud del decreto de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunidad Valenciana por la guerra de Ucrania, que el Consell aprobó en abril y que permite que los proyectos con una potencia menor o igual a 10 MW, en este caso es de 3 MW, se tramiten por el procedimiento de urgencia.

Con un presupuesto de 1,3 millones de euros, la cooperativa pretende instalar una planta solar en unos terrenos de 6,6 hectáreas que ha adquirido en el municipio. Se trata de dos parcelas clasificadas como rústicas, cuyo uso principal es agrario, que incluyen higueras y frutales y zonas improductivas. Según la clasificación de la Comunidad Valenciana, el suelo es de "elevada capacidad agrológica".

La documentación que ha aportado la empresa explica que "aunque no es inadecuado para el cultivo, presenta ciertas limitaciones", a lo que se une que no está bajo ninguna figura de protección, por lo que "no se justifica su mantenimiento y conservación con fines agrícolas". Según el proyecto, tampoco se ejecutarán movimientos de tierras ni cimentaciones, adaptándose a la morfología, y evitando que la capacidad de infiltración del suelo se vea mermada.

Además, se encuentra sobre un acuífero. "El cambio de uso de la actividad agrícola, sin la utilización de fertilizantes, reducirá la presión a la que actualmente se ve sometido el acuífero, catalogado como vulnerable por contaminación de nitratos", continúa el texto, que menciona la necesidad de conservar las aguas subterráneas.

Por tanto, concluye que "la central fotovoltaica es compatible con el planeamiento municipal, reuniendo las condiciones exigidas desde el punto de vista energético, ambiental, territorial y paisajístico", e insiste en que "se ha localizado un suelo procurando el menor impacto posible, la mayor cercanía con la red de distribución y el aprovechamiento de las infraestructuras ya existentes".

Por último, señala que las instalaciones de evacuación dispondrán de elementos de avifauna que eviten la colisión y electrocución de aves.

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) se plantea presentar alegaciones para que "se tenga en cuenta que los terrenos que se quieren ocupar con paneles son suelos con capacidad agrológica elevada", afirma su vicepresidente, Miguel Ángel Pavón, que también añade que tratarán de que el tendido sea subterráneo bajo caminos existentes con el fin de eliminar cualquier riesgo de colisión y electrocución para la avifauna, por ejemplo, el búho real.

En este punto, Pavón manifiesta que "la línea eléctrica de evacuación, que tiene 437 metros de longitud y seis torres eléctricas, es aérea", dentro de un área vinculada a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la sierra de Albatera y El Agudo.

La Generalitat modificó la legislación en el verano de 2020 ante la avalancha de proyectos fotovoltaicos, prohibiéndolos en suelos de la huerta tradicional y en el entorno de parques naturales y paisajes protegidos. Un cambio que afectó al proyecto de planta solar de la cooperativa eléctrica de Catral y a la de Callosa de Segura, que ante la negativa del Consell ha acabado comprando una planta solar en Mazarrón por 2,3 millones de euros.

Fuentes de la Cooperativa Albaterense sostienen que cumplen todos los requisitos: "No vamos a llenar el suelo de espejos". Lo que pretenden con este huerto solar es bajar el precio de la luz a sus 3.500 socios, al mismo tiempo que se encuentran luchando contra las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol).

"Este proyecto es un balón de oxígeno para la supervivencia de una empresa que se fundó en 1929", insisten, y que corre el riesgo de desaparecer en un mercado en el que compite con los grandes fondos de inversión en renovables.

Solo en la Vega Baja estas grandes empresas han planteado 12 proyectos de planta fotovoltaica, 11 de ellos en Sierra Escalona, sobre más de 600 hectáreas comprometiendo una inversión millonaria en contratos de alquiler, para propietarios de suelo mayoritariamente de secano sin productividad, y otro más en el Hoyo Serrano de Algorfa-Rojales-Almoradí, impulsado por el grupo inmobiliario y agrícola TM.

En el lado opuesto a la especulación, la cooperativa de Albatera argumenta que esta central proporciona "una menor dependencia del sistema externo, favoreciendo la producción local de energía renovable, abaratando su coste y mejorando el acceso a ella". Es "una apuesta por la energía limpia y económica con repercusión directa para sus cooperativistas, que son la mayoría de los ciudadanos del municipio de Albatera", concluyen.