"Ser síndico es la mayor distinción que otorga Orihuela porque representa a todos"

PREGUNTA: Habemus síndico. ¿Tuvo alguna filtración de sus fuentes o fue totalmente inesperado?

RESPUESTA: No sabía nada ni me lo podía esperar. Como periodista estaba pendiente de que se produjera la noticia. Me sorprendía que a falta de tan poco tiempo todavía no conociéramos quién iba a ser el síndico. Fue una sorpresa, a la vez que una alegría enorme. Siempre he valorado mucho este nombramiento. Para mí es la mayor distinción que se otorga en Orihuela, porque es civil y emana del consistorio. Tiene una representatividad popular. Es un cargo que representa a todo el pueblo de Orihuela.

P: Como amante de las fiestas, ¿lo imaginó alguna vez?

R: Quizá alguna vez he fantaseado sobre la posibilidad de vivir esa experiencia, pero como lo puedes hacer con 20.000 cosas que te gustaría experimentar en la vida. Ni me había planteado que esto pudiera llegarme, entre otras cosas, porque esta profesión generalmente no suele agradar mucho a quienes tienen responsabilidades políticas. Es complejo que puedan pensar en un periodista para un cargo de representación.

P: A pesar de que ve difícil que los políticos elijan a un periodista para este cargo, ha ocurrido y además por unanimidad en un momento de especial crispación política.

R: Es una satisfacción saber que no se trata únicamente de la propuesta de la alcaldesa, sino que soy síndico con el beneplácito de todas las formaciones políticas. ¡Qué raro en estos tiempos que se pongan de acuerdo en algo, en lo que sea!

P: ¿Cuáles cree que han sido sus méritos para lograr este nombramiento?

R: Por un lado, está el desarrollo profesional de 40 años haciendo radio. Es una voz que prácticamente conoce todo el mundo. Tengo muchas anécdotas de personas que físicamente no me conocen pero que al escucharme me identifican como el de la radio. Después de 40 años dando la tabarra, al final tu voz es familiar. Por otro lado, tengo una vinculación con las fiestas de Moros y Cristianos desde siempre. Sus inicios me pillaron siendo un chaval. Los primeros años tuve la oportunidad de desfilar e integrarme en diferentes comparsas. Desde los 90, porque tuve una temporada que por trabajo no podía estar los veranos en Orihuela, pertenezco de forma ininterrumpida a la comparsa de Moros Nazaríes. La asociación me nombró presentador de la Revista de las Fiestas, y en el 2001 fui alcaide del Castillo, que también fue un honor. Pensé que ahí se quedaba mi currículum festero.

P: ¿Qué le ha marcado más en sus 40 años en la radio?

R: Esta comarca está marcada por sucesos trágicos y de gravedad como son las inundaciones. Recuerdo las del 87 porque, sin suministro eléctrico, trabajar en la radio supuso poner en marcha sistemas que permitieran tener un medio de comunicación, el único que realmente funcionó en esos cinco días para que un vecino de la comarca supiera cómo estaba el del otro lado. Incluso ,a través de la radio se mandaban mensajes de socorro de gente que se había quedado aislada. Éramos un medio de comunicación, pero también un servicio público. Estamos ahí para ser útiles cuando se necesita, en este caso para sortear una riada como la del 87. Mis mejores recuerdos de todos estos años en la comunicación son las veces que a través de mi trabajo en la radio se ha dado voz siempre a quienes menos voz tienen.

P: ¿Cuál es el papel fundamental de su cargo?

R: Aparte de que ya entras a formar parte del protocolo, siendo un personaje que se invita a todos los eventos institucionales y festivos que tiene la ciudad a lo largo del año: la Semana Santa, la procesión del Corpus, las recepciones del Caballero Cubierto... Como es un cargo honorífico no caduca. Después, los síndicos siguen ejerciendo como tales. Pero el principal cometido está en unas pocas horas. Las 12 de la noche entre el 16 y el 17 de julio, cuando sale a exposición pública la Enseña del Oriol. En ese momento el síndico pronuncia una especie de discurso. Esa toma de contacto del síndico con los festeros y el pueblo que se reúne bajo el balcón del Ayuntamiento es un acto muy emotivo, cargado de mucho simbolismo, porque el Oriol es una Enseña de la ciudad que engloba la relevancia que Orihuela tenía a lo largo de los siglos, de los tiempos gloriosos en donde era de las ciudades más importantes no solo del Reino de Valencia, sino también en el entorno de la España de los siglos XV y XVI. Esas palabras que dirige al público es uno de los principales cometidos y luego tiene el honor de portar la Enseña el día 17 cuando se pasea por todas las calles de Orihuela con la compañía de la corporación municipal, síndicos de otras ediciones, autoridades de diversa índole y sobre todo los festeros. Este año va a ser el último día. Espero que guarden pilas para disfrutar del conocido popularmente como el Día del Pájaro.

P: ¿Ya tiene preparado el discurso?

R: Lo tengo estructurado con las cosas que quiero decir. Siendo el último acto de las fiestas, convendría que no fuese demasiado largo y que tuviera chispa para que los festeros, que ya vienen de una semana de fiestas, lo puedan recibir bien y no se les haga pesado.

P: ¿Puede adelantar algo?

R: Contiene una parte de exaltación a las familias festeras y de agradecimiento. Otra parte más personal, que tiene que ver con las vivencias que he tenido con respecto a las fiestas y al Oriol. Y una última parte que tiene que ser necesariamente reivindicativa porque el síndico emana de un personaje histórico que tradicionalmente, en los tiempos en que Orihuela era una gobernación del Reino de Valencia, se enviaba directamente a la Corte del virrey para dedicarse a defender los intereses de la ciudad, que por entonces eran los de la Vega Baja. Las únicas localidades que tenían síndico eran Orihuela y Guardamar del Segura. Así que es un cargo que implica defender los intereses de Orihuela. Por eso, te permite la licencia en ese momento, y aprovechando que hay autoridades, de reivindicar cosas.

P: ¿Cuáles serían esas reivindicaciones?

R: Ya que habrá representantes del Consell, les pediré que se fijen más en el sur, que pongan su atención en la Vega Baja, que por fin se arremanguen para que los proyectos que están ahí de toda la vida se pongan en marcha. A nivel local, todos somos conscientes de que en los últimos tiempos Orihuela sufre una degradación en su patrimonio. Muchas veces se habla de si podría ser patrimonio de la humanidad. Desde luego al paso que vamos no.

«Me gustaría que Orihuela siguiera apostando por Miguel Hernández y tuviera mejor trato. Hay que prestarle más atención»

P: Lo definen como oriolano amante de su tierra, su patrimonio y su historia. ¿Cuál es su lugar más especial?

R: Mi infancia la pasé en el entorno de la casa de Miguel Hernández. Me gustaría que Orihuela siguiera apostando por su figura y que tuviera mejor trato en general para que su legado cultural y poético se cuidase siempre. Hay que prestarle mucha más atención al poeta.

P: Su nombramiento fue el 28 de junio, el día del Orgullo. El martes participó en una charla entre cuatro generaciones de personas del colectivo LGTBI. ¿Es otra reivindicación?

R: No sé si fue una coincidencia, pero ese día pensé si en el fondo esta circunstancia se ha valorado también. Todo el mundo me conoce, sabe como soy y ahí estoy ostentando un cargo importante, y eso -lo estoy percibiendo estos días- alegra enormemente al colectivo, que se siente muy representado conmigo arriba.

P: ¡Arriba la Fiesta! Son, además, especiales después de dos años sin salir a la calle.

R: Parecía que nos habíamos oxidado. Las comparsas nos reunimos a lo largo del año, y esa falta de encuentros ha enfriado los ánimos. Van a ser unas fiestas del reencuentro en las calles con la familia festera. Hay tantas ganas de recuperar y compartir que estoy convencido de que va a haber una gran participación. Hay muchas ganas de fiesta.