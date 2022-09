Antonio Zapata ha comunicado este jueves que el equipo que lidera para configurar una candidatura a la alcaldía por el PSOE ha renunciado ese objetivo. Ha mantenido la tensión hasta el último momento. Y ayer mismo aseguraba que seguía sumando apoyos. Así, la actual alcaldesa, Carolina Gracia, será candidata sin pasar por un proceso de primarias, cumpliendo las directrices del partido para blindar como alcaldables a los primeros ediles del PSOE actuales, aunque los estatutos de partido permitieran presentar alternativa.

El equipo de Zapata en comunicado indica que desde el PSPV- PSOE se "nos invitó recientemente a que tuviéramos un acto de generosidad y confianza con la actual alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia". Y admite que después de intentar una negociación para "la integración y unificación", de todas las sensibilidades de la agrupación que "no ha sido aceptada" por la dirección orgánica actual de la agrupación de Orihuela hemos decidido no presentar las firmas para abrir el proceso de primarias". Con lo que da por hecho que la importante división interna del partido en Orihuela sigue siendo una realidad.

La misma fuente señala que "entiende que es lo mejor para el partido y asumiendo plenamente las directrices de la dirección regional y provincial".

El texto insiste en que seguirán "apoyando y defendiendo los valores progresistas de las siglas del PSOE tanto en las elecciones generales con nuestro presidente y secretario general Pedro Sánchez como con nuestro presidente de la Generalitat; Ximo Puig, deseando la mayor de las suertes al proyecto existente en Orihuela de cara a los próximos comicios locales". No queda claro si la iniciativa de Zapata se ha diluido por no sumar los avales necesarios - la mitad más uno de una agrupación que supera los 260 - o directamente porque se ha renunciado para cumplir con las directrices del partido. En cualquier caso Zapata contaba, mínimo, con más de un centenar de firmas.

Por su parte, ayer a última hora la alcaldesa Carolina Gracia ya daba por hecha su candidatura tras el respaldo unánime de la ejecutiva reunida el martes por la tarde. En un mensaje en Facebook -no quiso realizar declaraciones a a los medios- indicaba: "Gracias a la ejecutiva socialista de Orihuela por su confianza para encabezar la candidatura socialista en las elecciones de 2023. Que nunca se nos olvide que lo verdaderamente importante es trabajar por Orihuela y su gente. Y para eso, vamos a continuar el camino iniciado para reactivar a nuestro municipio. Sabemos que no será fácil, que nos vamos a encontrar piedras por el camino. Pero no podemos permitirnos ni estancarnos ni caer en el desaliento, porque nuestra misión es superior; tiene que ver con mejorar la calidad de vida en la ciudad. Sigamos adelante".