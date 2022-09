El secretario local y portavoz municipal del PSOE de Torrevieja, Andrés Navarro ha salido al paso de las tres dimisiones que se han producido en los últimos días en la comisión ejecutiva local, el órgano de dirección del partido a nivel local, restando importancia a esas decisiones y asegurando que quienes han presentado su renuncia llevaban tiempo desconectados del trabajo de la ejecutiva, sin acudir a las reuniones. Incluso sugiriendo que iban a ser cesados por esa ausencia y que han decidido anticiparse a esa resolución. En los últimos días han renunciado tres de los 21 miembros de la ejecutiva: José Manuel Martínez Andreu, Noelia Cabeza y Julián Martínez.

La respuesta de Navarro elude citar el nombre de quienes han dejado el cargo entre críticas a la labor de oposición y el liderazgo del secretario general en el grupo municipal y en la agrupación e insiste en explicar estas bajas de la ejecutiva en una cuestión meramente formal como su falta de asistencia a las reuniones. También evita Navarro incidir en que las renuncias se han producido en un contexto en el que se ha desatado una crisis interna en la agrupación al imponer el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, la modificación del calendario de primarias para elegir la candidatura a alcaldable cuando se daba por hecho que la revalidaría Navarro. A día de hoy es una incógnita quién solicitó desde la agrupación que se modificara el plazo, que aplaza todo el proceso a finales de noviembre, y quién encabeza la alternativa -el secretario de Organización local, Andrés Antón y concejal del grupo municipal niega que vaya a presentarse. Los tres miembros de la ejecutiva que han dimitido -una minoría sobre el total- son militantes afines a Antón.

Navarro quiere "dejar constancia de la situación actual de la ejecutiva Socialista y del motivo por el que pienso que se han podido producir estas dimisiones, ya que como Secretario General de la Agrupación jamás he recibido ninguna muestra de malestar por parte de estas personas". Navarro dice que se celebran ejecutivas como mínimo una vez al mes, con una convocatoria a todos sus miembros "en tiempo y forma tal y como establecen los estatutos de nuestro partido". El grupo hasta la fecha ha estado compuesto en total "por 21 personas de las que asiduamente suelen asistir 17". Que representan a casi el 20% del total de la agrupación que ahora no llega a los 100 militantes.

El secretario local aclara que las "personas que no han asistido a las Comisiones Ejecutivas no han podido participar de las decisiones tomadas por el grupo, y aunque han podido solicitar copia de las actas de las sesiones al Secretario de Organización para estar informados e informadas del trabajo que el resto de sus compañeros y compañeras realizan en este órgano de la agrupación, en ningún momento las han solicitado". Señala que siempre han sido las mismas personas las que se ausentaban sin justificar su no asistencia". En la última comisión ejecutiva local se planteó la posibilidad de modificarla, "reduciendo por tanto el número de secretarías para que la Ejecutiva estuviera formada por las personas que sí estaban respondiendo a su compromiso con la Agrupación Socialista de Torrevieja, por lo que en caso de aprobarse esa propuesta se procedería a darles de baja como miembros de la Ejecutiva local por absentismo". Navarro mantiene que "probablemente conocida la situación, los interesados hayan elegido por cuestión de imagen ante la militancia poner sus cargos a disposición de la agrupación ya que de otra manera no se explica su proceder al insisto, no haber solicitado en ningún momento información acerca del trabajo realizado por sus compañeros en los distintos grupos de trabajo o de las decisiones tomadas".

Navarro asegura que "no hay problemas de relación" entre los miembros de la comisión ejecutiva -donde acaban de dimitir esos tres miembros y podría alguna renuncia más en los próximos días- y defiende que se realiza un "equipo de trabajo cohesionado" en apoyo al grupo municipal y "diseñando propuestas para que Torrevieja sea la ciudad que todos queremos. Prueba de ello son las acciones que se han venido llevando a cabo en los últimos tiempos, como la organización del ciclo de charlas informativas sobre distintos temas, entre ellas y por poner un ejemplo, la referente a la modificación del Parque de Doña Sinforosa", asegura el portavoz socialista. La nota no valora el pase de la concejala Fanny Serrano a la condición de edil no adscrita el pasado jueves, que se suma a la decidida por el edil Rodolfo Carmona.