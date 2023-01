El PSOE en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se ha dirigido al alcalde José María Pérez (PP) solicitando “la retirada inmediata" de los elementos decorativos y de la señalización que corta las calles del entorno del Ayuntamiento y la iglesia para la restitución del tráfico y aparcamiento conforme a la situación anterior. Es decir, la supresión de la zona peatonal puesta en marcha hace unas semanas y que afecta a un total de doce viales del centro del casco urbano, como avanzó INFORMACIÓN.

Resultado

Según argumentan en su escrito “visto el resultado y tras haber escuchado a los comerciantes y residentes de la zona, se puede concluir que el experimento ha sido un fracaso”. A los comerciantes del centro histórico, a los que va dirigida esta iniciativa del equipo de gobierno, explican desde el PSOE “les ha afectado notablemente en la campaña de Navidad y Reyes con bajadas en las ventas o anulación de citas”.

El gobierno local no lo ve así y asegura que la iniciativa ha funcionado y las deficiencias detectadas se van a resolver tras las propuestas de los comerciantes y vecinos afectados.

Las calles peatonalizadas, a modo de prueba, desde principios del pasado mes de noviembre son la del Mar, Revendo Manuel Puigcerver, Doctor Marañón, Vivaldi, Diagonal, Doctor Fleming, Pedro Gea, Almirante Manuel Rebollo García, La Isla y calle Escultor Manuel Ribera Girona hasta el cruce con calle Triana.

Vecinos

Los socialistas aseguran que “son muchos los vecinos que nos hacen llegar su rechazo a la peatonalización, llegando a entender -a juicio de esta formación de la oposición- que una amplia mayoría de la población está en contra”. Y matizan que no solo hablan de los vecinos de las calles cortadas al tráfico, que son los que sufren las molestias de no poder acceder a sus viviendas o garajes con la facilidad que lo hacían antes, "sino de los vecinos de todo el pueblo".

También critican “la insistencia del alcalde y sus concejales en que la peatonalización tiene el apoyo de comerciantes y vecinos y de hacernos ver unos resultados positivos que no existen”. El grupo socialista ya pidió en el pleno de diciembre que se pusiera fin a la prueba y obtuvo la negativa del PP. Para su portavoz, Alfonso Armenteros, “es una muestra más de esa ‘prepotencia popular’ con la que gobiernan”.

Alcaldable

Por su parte, el candidato del PSOE a la alcaldía de Pilar de la Horadada, Antonio Escudero se compromete a deshacer la peatonalización de las calles del entorno del ayuntamiento y la iglesia si consigue la vara de mando en las elecciones del próximo mes de mayo. Escudero dijo que con los proyectos del ayuntamiento “habrá diálogo y no imposición”. “Primero se trabajan y se consensuan los proyectos, no se hacen y luego se presiona a los vecinos y los comerciantes para los apoyen”, ha añadido Escudero.

Cambios

Fuentes del equipo de gobierno del PP mantienen por su parte que el PSOE "está bastante despistado" en su percepción sobre el resultado de la iniciativa y recordaron que se ya se avanzó que podría estar sujeta a cambios en función del resultado.

En este sentido indicaron que el alcalde y miembros del equipo de gobierno mantuvieron el lunes por la tarde una reunión con los representantes de los vecinos, comercios y locales de hostelería afectados para consensuar los cambios que permitirán resolver algunas de las deficiencias del plan detectadas en estas últimas semanas.

Cuellos de botella

En especial alguna zona en la que se han producido cuellos de botella en el tráfico y otras en las que los residentes no han podido acceder con facilidad con sus vehículos. Sobre la facturación de los comercios las mismas fuentes han indicado que cuentan con datos comprobables de que los establecimientos afectados por la peatonalización no solo no se han resentido por la medida municipal sino que se han multiplicado esta Navidad con la puesta en marcha del bono consumo.

También ha cuestionado que el PSOE "esté ya en plena campaña electoral" puesto que ha sido el alcaldable socialista el el que ha encabezado las críticas contra la medida.

Mejora del espacio urbano

La decisión del equipo de gobierno se presentó en octubre con el objetivo de mejorar el espacio urbano en las calles que rodean el edificio del Ayuntamiento y a la Iglesia, "peatonalizando la zona centro para convertirla en un espacio más amable para los peatones, reducir la presencia de vehículos a motor en las calles más estrechas y contribuir a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera", según señaló el concejal de Infraestructuras Rufino Lancharro.

El Partido Popular insistió en octubre en que se trataba de una iniciativa sujeta a cambios. De hecho las señalizaciones y actuaciones para delimitar la zona peatonal son provisionales en función de validar cómo se ha desarrollado la experiencia.