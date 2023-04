La urbanización de Pinar de la Perdiz de Pilar de la Horadada levantada en precario hace más de cuarenta años va a ser legalizada. Eso sí, siempre y cuando los propietarios que han mostrado interés por acogerse al proceso cumplan una serie de requisitos. A instancias del equipo de gobierno del Partido Popular, el pleno de este miércoles aprueba la ordenanza urbanística municipal del Plan Especial de Minimización de Impactos (PEMIT) que lo va a permitir y que está amparada en la Ley de Ordenación del Territorio de la Generalitat (LOTUP).

Cuando esté aprobada definitivamente la ordenanza el Ayuntamiento podrá seleccionar un "agente minimizador", como entidad responsable de redactar el proyecto y ejecutar las obras que permitirán cumplir con esos condicionantes que en esencia pasan por garantizar servicios mínimos básicos al residencial.

Condicionantes

Entre los condicionantes más importantes que figuran en esa nueva normativa se encuentra la instalación de depósitos biológicos de depuración de aguas residuales, la garantía de acceso a las viviendas por caminos con unas características determinadas para garantizar el paso de vehículos de emergencias, el visto bueno al actual suministro eléctrico y sobre todo la solución al suministro de agua potable, que ha sido el escollo más importante. La decisión final es que se realizará a través de camiones cuba para rellenar depósitos de nueva planta con control analítico. Los propietarios podrán seguir empleando el agua pozo que hasta ahora recibían pero solo para llenado de piscinas y riego.

Ejemplo para otros ayuntamientos

Es un proceso todavía poco habitual en la Vega Baja -al menos en esta fase final- en el que el Ayuntamiento pilareño ha estado en comunicación con la dirección general de Urbanismo de la Generalitat para asesorarse. Y puede referencia para otra zonas urbanizadas en suelo rústico en la comarca sin servicios mínimos susceptibles de ser regularizadas sin cumplen los requisitos que exige la normativa.

Existen amplias zonas con urbanizaciones y viviendas aisladas fuera de ordenación en Orihuela, Callosa de Segura, Catral o Dolores, entre otros municipios. Alguna de ellas, en especial viviendas aisladas y naves también han comenzado a impulsar su propio proceso de legalización.

En dos años

El procedimiento fue impulsado hace solo dos años por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, que recuerda en sus informes en este expediente que la urbanización ya estaba allí cuando el municipio logró su segregación de Orihuela en 1986.

Y permitirá que los propietarios del entorno natural de Pinar de la Perdiz que cumplan los requisitos recogidos en la nueva ordenanza puedan legalizar sus propiedades a través de ese procedimiento de minimización.

Pinar de la Perdiz está situado al noroeste del término municipal y cuenta con una superficie aproximada de 1.360.000 metros cuadrados, en los que se encuentran construidas un conjunto de unas 80 unifamiliares aisladas en parcelas de unos 5.000 metros cuadrados de las que el Ayuntamiento "carece de información acerca de los actos que pudieran haber dado cobertura a estas construcciones". Un entorno rodeado por el Paisaje Protegido de Sierra Escalona.

El concejal de Urbanismo Ángel Albaladejo explica que han estado trabajando este mandato para que los propietarios de Pinar de la Perdiz “obtengan licencia de primera ocupación, y puedan contar con suministro de agua potable que ahora no tienen, siempre y cuando su vivienda esté construida antes de julio de 2006”. Esa fecha desde la que el suelo quedó bajo la protección del Lugar de Interés Comunitario de Sierra Escalona.

No todos se pueden acoger

De los más de 150 propietarios de parcelas, tan solo 70 han mostrado su interés en iniciar este procedimiento de legalización -cifra que se corresponde aproximadamente con las que están edificadas-.

Todas a través de la minimización colectiva o individual, teniendo en cuenta que "en ningún caso la legación conllevará transformación del suelo no urbanizable ni incremento del suelo edificado. Tampoco podrán ejecutar obras nuevas y en algunos casos tendrán que ajustar las edificaciones existentes a la legalidad llegando incluso a realizar demoliciones". Es decir, lo primero que ha dejado claro la Generalitat es que este plan "no puede conllevar la transformación del suelo no urbanizable ni incremento del suelo edificado".

Decreto de 2021

El procedimiento de minimización para Pinar de la Perdiz está amparado en la normativa autonómica de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). En especial, en el decreto de 2021 que la modificó para recoger esta figura de los planes de minimización y procesos de "legalización".

Pese a que ese cambio legal es reciente el Ayuntamiento podría haber intentado regularizar esta situación hace mucho tiempo -en el PGOU de 2000 se incluyó el residencial con la necesidad de abordar un plan-, según asegura el actual equipo de gobierno del PP. “Hemos tenido que llegar nosotros para solucionar otro tema aparcado en el cajón socialista”, asegura Albaladejo.

Pilar de la Horadada, por otra parte es además un municipio que ha decidido mantener todas sus competencias de disciplina urbanística en suelo rústico sin delegarlas a la Oficina Autonómica de Protección del Territorio como ya han hecho la mitad de municipios de la comarca.

¿Qué es la minimización?

El objetivo de la minimización de impacto territorial es la reducción del impacto que producen en el medio rural los asentamientos residenciales en el suelo no urbanizable sobre los que no se pueden aplicar medidas de restauración urbanística. Y se puede aplicar tanto a suelo no urbanizable común, como sobre suelo no urbanizable protegido.

El fin del proceso es mitigar los efectos negativos de la edificación en suelo no urbanizable -sin autorización ni licencia-, preservando las condiciones propias de la situación básica rural del territorio, y evitar las situaciones de emergencia e inseguridad para las personas y los bienes. Se consigue cumpliendo con una serie de criterios, entre los que se encuentra el evitar las características propias del suelo urbanizado, seguir la normativa y ordenanza específica existente en el suelo no urbanizable, y evitar el sellado -la ocupación- de la superficie terrestre. Y en especial abordar los problemas ambientales y urbanísticos que plantean las viviendas en suelo no urbanizable y en concreto la prestación de los servicios de suministro de agua y depuración de aguas residuales, dado el impacto ambiental que generan, es lo que se pretende con la Minimización de Impacto Territorial (MIT), ya que se trata, de terrenos edificados sin la ejecución previa de los servicios mínimos y sin la autorización administrativa preceptiva.

Entorno natural protegido

El entorno natural de Pinar de la Perdiz se encuentra actualmente clasificado como Suelo No Urbanizable Común en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Pilar de la Horadada. Está catalogado dentro del Paisaje Protegido La Sierra de Escalona y su entorno, estando incluida en la red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. Además, la zona está declarada Zona de Especial Protección de para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) y contemplada como Área de Interés para Aves del "Inventario IBA 98".

Administrador de fincas

Para llegar hasta esta normativa, que no es sencilla, también ha sido necesario no solo el consenso de los propietarios. También la participación de un administrador de fincas que se crea en la posibilidad legal y la necesidad de regularizar en condiciones este tipo de residenciales, que en muchos casos son primera vivienda.

En este caso ha sido Pedro Gea, con una amplia experiencia en toda la comarca, el que logró poner en común los intereses de la mayor parte de los propietarios. La iniciativa permitirá a los residentes contar con algo de lo que carecen una gran mayoría de edificaciones en suelo de la huerta y campo de la Vega Baja: licencia de primera ocupación.