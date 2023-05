Cambiemos Orihuela ha vuelto a denunciar supuestas irregularidades en el proyecto de Cala Mosca. Esta vez, con motivo del reinicio de las obras de urbanización el pasado lunes. «Después de que PSOE y C’s, siguiendo la estela del PP, aprobaran sin justificación el proyecto de urbanización, el promotor ha iniciado las obras de urbanización» explica Carlos Bernabé, concejal de Cambiemos. El paraje de Cala la Mosca, situado en el extremo norte del término oriolano, entre Playa Flamenca y Punta Prima es el último reducto de litoral virgen que le queda a la costa oriolana. Está clasificado como urbano desde la aprobación del PGOU oriolano a principios de los años 90 del pasado siglo y la empresa promotora del residencial tiene previsto levantar unas 2.000 viviendas.

«Sin embargo, hemos accedido al expediente e identificado un informe de un técnico municipal en el que se revela que el promotor se negó a firmar el acta de replanteo previo al inicio de las obras», un trámite fundamental previo a cualquier inicio de intervenciones de este tipo.

Así, según asegura Cambiemos, el promotor "pretende ampararse en el acta de replanteo de 2008, que no obraría en el expediente y que, ese acta requeriría además un acta de suspensión de aquel momento que tampoco consta en la documentación, según explica el informe técnico".

«Esto es muy grave y conecta con lo que venimos diciendo desde Cambiemos: el proyecto tiene numerosas irregularidades y flaquezas, podría no haberse aprobado pero el promotor, con la complicidad de PP, C’s y el PSOE de Carolina Gracia, hace lo que quiere con el Ayuntamiento» denuncia Carlos Bernabé.

«Presiones a funcionarios»

Además, según Bernabé, el promotor de la polémica urbanización hizo un informe de alegaciones en el que mostraba su discrepancia con el informe técnico en el que se explicaba la negativa del promotor a suscribir el acta de replanteo. "Lo preocupante de ese escrito no es la discrepancia jurídica de la empresa sino que, en el mismo documento en que el promotor muestra su oposición al informe técnico, solicita una información muy llamativa sobre el funcionario municipal con el que discrepan". El promotor habría solicitado conocer datos como si el funcionario "era fijo o interino, su titulación y procedencia o currículum".

«No hace falta ni medio dedo de frente para entender que esa solicitud de información, en ese contexto, tratándose del expediente de Cala Mosca, es una clara injerencia que trata de genera presión sobre el técnico y que puede ver reducida su libertad de maniobra» señala Bernabé.

"Intolerable"

«Es intolerable, estamos hablando de un funcionario sin funciones directivas, que ocupa un puesto que no tiene ninguna carga política ni está designado a dedo, que un promotor de gran peso económico y jurídico registre ese escrito, a sabiendas de que el técnico lo va a leer, es propio de caciques que quieren que el Ayuntamiento funcione a su servicio» insiste Bernabé.

El concejal de Cambiemos exige a la alcaldesa de Orihuela «que haga algo y deje de humillarse y subordinarse a C’s, porque no sólo le está haciendo daño al propio PSOE, sino que está haciendo daño al Ayuntamiento de Orihuela al tolerar lo mismo que hacía el peor PP. Yo no espero que C’s y Aix hagan algo, porque ellos defienden los intereses del promotor, pero si la alcaldesa de Orihuela quiere conservar algo de dignidad, debe intervenir, no sólo para frenar las irregularidades en Cala Mosca, sino para proteger al funcionariado» lamenta Bernabé.

Ni la alcaldesa Carolina Gracia ni el concejal José Aix se han pronunciado este martes sobre las declaraciones de Cambiemos al ser consultados por INFORMACIÓN.