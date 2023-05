El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha valorado en 4,4 millones de euros los supuestos incumplimientos contractuales y otras irregularidades de la empresa adjudicataria del servicio de suministro de agua Acciona a la hora de llevar a cabo su prestación desde que le fue adjudicada en 2007.

Pleno extraordinario

Es lo que reflejan los expedientes abiertos por estas supuestas irregularidades por el equipo de gobierno del PP en el pleno extraordinario del pasado viernes. Entre las 78 supuestos infracciones el municipio ha detectado que la empresa ha estado facturando al Ayuntamiento por el exceso de consumo de los contadores municipales, que dan servicio a las instalaciones públicas, jardines e inmuebles de titularidad municipal pese a que la empresa se adjudicó el servicio garantizando que esa aportación, presentada como una de las mejoras de su oferta, sería gratuita «de por vida» al margen del volumen que consumieran las dependencias municipales.

Exceso

Sin embargo «por tradición» Acciona lo que ha hecho es suministrar 50.000 m³ anuales a coste cero, y el resto del exceso lo facturaba el Ayuntamiento. El gobierno local tras analizar el pliego de condiciones y el contrato asegura que ha descubierto ahora que la oferta de Acciona decía que todos los consumos municipales serían gratuitos «de por vida».

Al ser una mejora al contrato le sirvió para obtener mayor puntuación frente al resto de licitadores. Esta supuesta irregularidad supone que la mercantil ha cobrado del Ayuntamiento de «forma irregular» 182.737,24 euros desde 2017, aunque solo se puede reclamar la devolución de los últimos cinco años: 71.375,93 euros.

Premio de cobranza

Además, como avanzó INFORMACIÓN, la empresa ha estado girando un premio de cobranza del 4% del importe de la facturación a los abonados -la compensación por gestionar esa facturación- «sin que ni el pliego inicial ni el contrato establezca esta opción». Algo que ha hecho en los últimos 16 años, desde que se hizo con la concesión en 2007.

Según el gobierno del PP «estaríamos hablando que la mercantil ha cobrado 1.329.858 euros de manera irregular». Aunque las mismas fuentes señalan que» solo se le puede reclamar la devolución de los últimos cinco años que permite la ley, que son 555.486 euros ingresados irregularmente por un premio de cobranza que no existe».

Hay más. El «exhaustivo estudio» realizado por los técnicos por mandato de los populares refleja «una interminable» lista de incumplimientos de las obligaciones de la mercantil concesionaria del servicio público que «están calificadas como faltas graves en aplicación del pliego de cláusulas» del contrato.

76 incumplimientos

Así los informes técnicos han cuantificado en 2.964.000 euros la suma de otros 76 incumplimientos contractuales «localizados inicialmente» y que Acciona «tendrá ahora que justificar en el plazo de audiencia de quince días que le ha concedido el pleno como órgano de contratación».

El análisis del contrato ha revelado, por ejemplo, que la filial de la multinacional no ha puesto en marcha en Pinar de Campoverde y en Torre de la Horadada la oficina de atención al abonado que se comprometió en su contrato; ha utilizado el personal adscrito al servicio para tareas fuera del municipio; y no ha notificado con 72 horas de antelación las actuaciones que suponen cortes de suministro o alteración del servicio. Por otra parte, no presentaba ante el Ayuntamiento los formularios y documentos «dificultando las funciones de control y fiscalización municipal, ni ha realizado la adecuación de su oficina principal de atención al público». Tampoco las campañas de información, publicidad y educación ambiental que ofertó.

Aula de la Naturaleza

También se le ha requerido a la empresa desde el Ayuntamiento para que construya el Aula de la Naturaleza que ofertó y para que presente el proyecto de la nueva estación de bombeo de aguas residuales frente a la Avenida de Europa en Torre de la Horadada que figuraba en su oferta hace 16 años y aún no ha construido. La sustitución de 8.000 contadores de más de siete años y la incorporación de la telelectura a los más de 20.000 usuarios tampoco se ha producido.

El concejal de Infraestructuras, Rufino Lancharro explicó en el pleno que los acuerdos adoptados por el PP suponen «el inicio de los expedientes y el traslado a la mercantil para que alegue lo que estime oportuno, concediéndole el plazo de audiencia».

La empresa multinacional no se pronunció sobre la información difundida por el equipo de gobierno del PP al ser consultada por este medio ayer martes.