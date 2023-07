Torrevieja Diversa, la entidad de apoyo al colectivo LGTBI que organiza los actos de la semana del Orgullo en la ciudad salinera, ha decidido suspender la mesa informativa que tenía previsto instalar este domingo por la tarde en el Paseo Juan Aparicio. La decisión, según ha explicado la organización en un breve comunicado, se ha tomado por la visita a Torrevieja del líder de Vox, Santiago Abascal, como una medida de seguridad para sus integrantes ante el temor de ser objeto de algún ataque.

El expositor informativo iba a ser una más de las actividades del Orgullo de Torrevieja 2023, pero esta semana, explica la entidad, "hemos conocido que el partido de extrema derecha iba a realizar un mitin a escasos 400 metros de nuestra localización". Torrevieja Diversa señala, en este sentido, que "es de sobra conocido que este partido constantemente lanza mensajes de odio sobre el colectivo", así como que "nos quiere hacer desaparecer echándonos a la papelera", en alusión a la polémica lona que Vox colocó en la pared de un edificio de Madrid. Y también, agrega la organización, "justifica agresiones y el recorte de nuestros derechos. En definitiva: no respeta los derechos humanos".

Torrevieja Diversa apunta también que integrantes de la entidad han trasladado en los últimos días "su preocupación, real y fundada" ante la visita de Abascal y la evidente presencia en la zona de militantes y simpatizantes de Vox, por el miedo a ser objeto de alguna agresión o intimidación. Por ello, "por responsabilidad y por la seguridad de nuestres socies", la entidad ha acordado "suspender el stand informativo" previsto para este domingo.

La organización añade que "cuando programamos la actividad no solicitamos intervención de las fuerzas de seguridad, porque entonces no lo veíamos necesario", pero además "ahora tampoco tenemos constancia de que se haya dispuesto" ningún plan en este sentido "para evitar incidentes". Este es otro motivo por el cual los responsables de Torrevieja Diversa consideran más prudente suspender el acto de este domingo, si bien ponen el acento en que esta decisión "no es un paso atrás ni una cesión ante nadie", sino que "nuestra seguridad es lo más importante".

Desde Torrevieja Diversa insisten en que "luchamos para que podamos vivir nuestras vidas libres", y si acudieran a instalar la mesa informativa "estaríamos poniendo en peligro aquello que tratamos de defender". En cualquier caso, la entidad recuerda que este lunes "retomaremos las actividades con más fuerza y energía si cabe", y que "la lucha sigue". "No nos detendrán, no nos callarán y no nos volverán a meter en el armario. Nuestros derechos no se tocan", recalca.