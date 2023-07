El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado la declaración de impacto ambiental favorable a la planta de compostaje que promueve la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) para tratar 20.000 toneladas anuales de lodos de la depuradora de Pilar de la Horadada -12.000 de Torrevieja, 4.600 de Orihuela Costa, 3.100 del Pilar y 300 de San Miguel de Salinas- y 9.000 de podas al año para producir fertilizante agrícola.

El proyecto, junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Pilar, se sitúa a 85 metros del Paraje Natural Municipal de las Lagunas de Lo Monte y a menos de 500 del Paisaje Natural Protegido de la Sierra Escalona, un ámbito que concentra numerosos valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, "hasta el punto de constituir uno de los ámbitos más relevantes en el contexto de la Comunitat Valenciana", según la resolución de la propia Generalitat para declarar el espacio como parque natural.

Además, se encuentra a unos 200 metros de los espacios naturales protegidos por la red natura 2000 por ser área de dispersión de ejemplares inmaduros de las especies águila azor perdicera y águila real, destacando la presencia de otras aves como el busardo ratonero, el águila culebrera o el búho real y mamíferos como el gato montés y el tejón. Las formaciones vegetales albergan pinares de pino carrasco acompañados por un coscojar con lentisco y palmito en buen estado de conservación junto con tomillares y prados anuales con especies endémicas y otras de interés.

Pese a estar en suelo protegido, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha dado el visto bueno. Ya hace un año, Amigos de Sierra Escalona (ASE), Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y la asociación de vecinos de San Miguel presentaron alegaciones al proyecto, que incluye la construcción de edificios de hasta 13,5 metros de altura en el entorno próximo del Paisaje Protegido, integrándose en el mosaico agroforestal característico de su entorno.

De hecho, según la propuesta de PORN para Sierra Escalona que salió a información pública y que hace un año se desconocía, la parcela de la planta queda dentro de la zona de mayor nivel de protección del PORN, un mosaico agroforestal. "Esta circunstancia no se ha tenido en cuenta en el expediente", sostiene Miguel Ángel Pavón, presidente de ASE y vicepresidente de AHSA.

En el documento también advertían de su cercanía, a 335 metros, de las instalaciones del canal del trasvase Tajo-Segura, así como de los problemas de malos olores que pueden sufrirse tanto en el espacio natural de Sierra Escalona como en la zona urbanizada costera de Orihuela y del Pilar.

También indicaban que hay riesgo de contaminación por lixiviados sobre el Paraje Natural Municipal de las Lagunas de Lo Monte, un humedal no catalogado -"aunque debiera estarlo", apunta Pavón- y que no se menciona en la documentación, en la que "llega a afirmarse que no hay parajes naturales municipales en el entorno de la planta", prosiguen las alegaciones.

La resolución de conselleria menciona las alegaciones pero las desestima en su mayor parte, incluyendo la apuesta de las asociaciones por un modelo descentralizado para el tratamiento de este tipo de lodos, de modo que se traten en cada depuradora, lo que reduciría el impacto de las instalaciones necesarias en el entorno y garantizaría un mejor aprovechamiento del compost producido, explica Pavón, que además señala que no figura un estudio de integración paisajística y el investario ambiental es insuficiente, sin olvidar el impacto sobre la vía pecuaria de la colada de la Peña del Águila.

El proyecto se remonta a 2010 cuando la EPSAR , que se encarga de la gestión de la mayor parte de depuradoras de la Comunidad Valenciana, comenzó a tramitar la evaluación de impacto ambiental, que obtuvo el visto bueno dos años después -la actividad se consideraba molesta-, si bien el procedimiento caducó y se encargó uno nuevo en 2021. Incluso, en 2019 la instalación, que sería la principal de estas características en la provincia, se llegó a adjudicar por 9 millones de euros.