Su retribución de 35.000 euros brutos se la deberá a la abstención en el pleno este jueves de los dos concejales de Vox, encabezados por Luis Eduardo Pérez Pastor que, de paso, también tendrá sueldo como portavoz de la formación de ultraderecha en un municipio que no llega a los 7.000 vecinos.

El PSOE obtuvo 6 concejales en las elecciones municipales, el PP cuatro, Vox dos ediles e IU uno, una representación numérica que obliga a los socialistas a necesitar el respaldo de al menos un edil de otra formación para cada decisión que vaya al pleno. El Partido Popular e Izquierda Unida, como avanzaron, han votado en contra.

El PSOE ha asegurado que ha mantenido negociaciones con el PP y IU en las últimas semanas con exigencias que no podía asumir -como la petición de sueldo para los cuatro componentes del PP- o en el caso de IU la dimisión del propio alcalde. Y ha asegurado que la abstención de Vox permite desbloquear la gestión sin cuestionar el que llegue de una formación que cuestiona duramente al PSOE en todos los ámbitos.

Tras intentar un acuerdo de gobierno con IU en el que intervino la dirección comarcal del PSOE Fresneda ha ido por el camino directo para salvar su situación en minoría y que sus ediles puedan trabajar retribuidos: la estrategia era ponerle sueldo a la oposición.

De las dificultades para sacar adelante la propuesta de alcaldía son ejemplo el mismo pleno de organización, realizado fuera del plazo, y la ausencia de informe de fiscalización de la Interventora para la segunda propuesta de retribuciones. Fuentes de los grupos de la oposición y del propio PSOE han indicado que hasta ayer a última hora Vox mantenía que iba a votar en contra por lo que creen que se ha producido un supuesto acuerdo "encubierto" en puntos mínimos entre la ultraderecha y los socialistas, algo de lo que IU ha acusado directamente poco después al PSOE en una nota de prensa.

En el pleno se debían tratar cuestiones como la composición de las comisiones, la periodicidad de los plenos o los salarios de los concejales y del asesor.

En opinión de Izquierda Unida "un pleno que es ilegal por haberse realizado fuera del plazo legal establecido desde el momento de la constitución de la corporación, cuestión por la que vamos a valorar posibles acciones legales”

Sobre los sueldos de los concejales, la edil de esta formación, Bienvenida Campillo mantiene que el punto "es nulo porque la propuesta que se ha aprobado se ha presentado después de convocado el pleno y sin informes preceptivos como el de Intervención”. En este sentido, IU ha explicado que el pleno se convocó el día 31 de julio "con el expediente incompleto, sin el informe de intervención preceptivo".

Posteriormente a la convocatoria apareció ese informe de intervención con fecha de 1 de agosto, con lo que el alcalde se ha visto obligado a modificar la propuesta de sueldos de sus concejales delegados bajando la dedicación del 80 al 75%.

Una modificación que cambia sustancialmente la propuesta y por tanto, requiere de un nuevo informe del que "desconocemos su existencia a fecha de hoy".

Para Campillo, “ni estaba completo en el momento de la convocatoria ni lo estaba completo en el momento de la votación, porque los informes de intervención y secretaría son preceptivos y por tanto, obligatorios”.

Sobre el resultado de la votación relativa a los sueldos, la portavoz de izquierdas ha manifestado que “desde el entorno del PSOE de San Miguel siempre me han acusado de que iba a pactar con la derecha, cuando la realidad ha demostrado que es el PSOE de San Miguel y el alcalde Juan de Dios Fresneda el que ha pactado con la extrema derecha, lo primero, para asegurarse un subidón de sueldo”. IU va más allá y asegura que Vox "es y va a ser el brazo político del PSOE durante esta legislatura". En este sentido explica la misma fuente que Vox "no ha votado en contra a nada y se han retirado dos puntos porque lo habían hablado previamente entre ellos”.

Respecto a la composición de las comisiones y de la representación de la corporación en órganos externos “el pacto del PSOE y VOX también ha operado, dejándose ambos puntos encima de la mesa para seguir repartiéndose el dinero de las dietas de los órganos externos y de las presidencias de las comisiones”.

"PARA QUE EL PUEBLO DE SAN MIGUEL NO ESTÉ BLOQUEADO"

El PSOE ha explicado que el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha aprobado en el pleno extraordinario las delegaciones de competencias y retribuciones de sus concejales, con la abstención de Vox y el voto en contra del PP e IU. Para los socialistas "los resultados electorales municipales arrojaban un resultado a priori conducente a un gobierno de mayoría progresista, con los 6 concejales conseguidos por el PSOE y la edil de EU, el pacto no ha sido posible y el PSOE gobernará en minoría".

Durante el último mes y medio, el partido socialista se reunió con IU en múltiples contactos desde el nivel local y el comarcal para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, "el acuerdo nunca llegó, pues el partido de Bienvenida Campillo exigió como punto de partida para la negociación la dimisión del Alcalde, Juan de Dios Fresneda, además de gestionar la mayoría de las áreas con más peso en la administración local, como Urbanismo, Hacienda y Patrimonio, Obras y Servicios".

El PSOE señala que siempre mantuvo la línea de que Campillo pudiese formar parte del equipo de gobierno con una distribución equitativa de las áreas, al igual que el resto de los concejales, señalan las mismas fuentes y recuerda que durante el anterior mandato, "en la que sí hubo pacto entre los partidos, Campillo fue la edil con el sueldo más alto, de 24.500 euros".

Por otro lado, el PSOE de San Miguel de Salinas desvela ahora que también ha mantenido reuniones con el Partido Popular. En este caso, el grupo popular ha mostrado "un nivel de exigencia demasiado elevado, pretendiendo integrar y liberar a sus cuatro componentes en el equipo de gobierno". Los socialistas señalan que "tras analizar el contexto, el partido de Fresneda decide iniciar un proyecto de gobierno en minoría, donde se establecen asignaciones a los portavoces de los grupos políticos en función de su representación y la asistencia a plenos y comisiones informativas a aquellos que no la tienen".

En la nota de prensa el PSOE recoge también la postura de Vox. "Vox ha manifestado en el pleno de esta mañana que resulta evidente que las personas que están dedicadas a una tarea deben de cobrar y que no se debe de bloquear al partido que ha ganado las elecciones, debiendo permitir que arranque su gobierno". Además, ha manifestado que el régimen de retribuciones que se ha aprobado en este pleno "no es muy distinto del que en legislaturas anteriores habían tenido tanto el gobierno de coalición del PSOE con IU como con el anterior del PP". Vox, según asegura el PSOE "en una postura crítica y manifestando que va a ser exigente en la fiscalización del equipo de gobierno, al que recuerda que está en minoría, se abstiene para que el pueblo de San Miguel no esté bloqueado y tenga el gobierno que han decidido los ciudadanos".