El pasado 19 de julio UCIN denunció públicamente que el Ayuntamiento "pretendía utilizar" el programa Explus del Labora, que contaba con una subvención de 137.613 euros supuestamente para "pagar favores políticos, contratar a personas afines y que, a diferencia de otros ayuntamientos, no había dado publicidad alguna a las ofertas de empleo".

En el sondeo que se había hecho previamente para la selección de personas desempleadas susceptibles de contratar "solamente se incorporaba el número de personas justas para los puestos ofertados y, además, era conocida la afinidad de estas personas con el equipo de gobierno del PP", siempre según el grupo independiente liderado por Javier Pérez.

Además, según asegura la UCIN, se habían solicitado unos perfiles "cuanto menos extraños en los que, casualmente, solamente estaban inscritas el número de personas justas para los puestos ofertados". Por ejemplo, para 3 puestos de jardineros se había pedido el perfil de “Podador maquinaria forestal”, cuando en Callosa no hay bosques y con "este perfil solamente habían inscritos en el Labora 3 personas que, por otra parte -mantiene la misma fuente- no son jardineros".

Desde el 19 de julio "nada más se supo de este programa de Empleo". El 19 de octubre -tres meses después- se reúne la comisión de baremación, selecciona a las personas que van a trabajar y publica las actas de baremación durante 5 días hábiles, para alegaciones o reclamaciones. Esa publicación es obligatoria, según la Instrucción de Labora.

El plazo para alegaciones o reclamaciones terminaba el día 26 de octubre. No se puede contratar antes del 27 de octubre. "Pero resulta que el plazo máximo para contratar es el 26 de octubre, con lo cual, están fuera de plazo para contratar", según Pérez.

Sin embargo, el acalde dictó una providencia el día 25 de octubre para que se hagan los contratos el día 26 "sí o sí, aún sabiendo que las actas están en plazo de alegaciones y, por tanto, prohibido contratar por la Instrucción del Labora".

Cuando la UCIN se percató de la existencia de esta orden del alcalde registró un escrito solicitando información al respecto el mismo día 27 de octubre y, a la vista de que "estamos enterados de la irregularidad y la hemos denunciado públicamente, el Ayuntamiento decide rescindir los contratos de trabajo que había hecho el día anterior, 26 de octubre, y renunciar al programa.

La conclusión,a juicio de la oposición,es que se ha perdido una subvención de 137.613 euros y 5 puestos de trabajo por "hacer las cosas mal y a escondidas".

EL PARTIDO POPULAR DEFIENDE EL PROCEDIMIENTO Y RECUERDA QUE ES COMPETENCIA DE LABORA

Fuentes del equipo de gobierno del PP -con apoyo de una edil de Vox- han explicado a INFORMACIÓN que el programa EXPLUS es uno de los programas de fomento del empleo que dependen de Labora. Todo el proceso de baremación y selección se hace a través de esta agencia del Gobierno Valenciano, tal y como se ha venido haciendo a lo largo de los años anteriores. Es Labora (antes SERVEF), remarca la administración local,, quien proporciona a la administración municipal solicitante los perfiles para proceder a su baremación y selección.

Todo se hace tal y como se hacía en tiempos en los que él portavoz de UCIN fue alcalde "antes de perder el gobierno y de ser expulsado del PP", recuerdan las mismas fuentes. "Parece que cuando él era alcalde el procedimiento le parecía bien y ahora que no gobierna no; porque eso es lo único que ha cambiado (aparte de llamarse SERVEF y ahora LABORA)".

"No se puede soplar y sorber", señalan las mismas fuentes. "Por un lado no dejarnos contratar y si no contratamos quejarse por la pérdida de la subvención; máxime cuando fueron los únicos que alegaron durante el periodo de exposición de las baremaciones, oponiéndose a esas contrataciones".

El Partido Popular recuerda que además, a parte del EXPLUS, el Ayuntamiento también ha sido beneficiario de EMPUJU y EMDISC, programa este último dónde ha sido beneficiario y seleccionado "un allegado del portavoz de UCIN, y cuyo procedimiento de baremación y selección es similar al EXPLUS; y de este programa no menciona nada". En opinión de los populares "es muy triste que no busquen el bien para Callosa, ya que a nadie perjudicaba unos contratos por un día. Pero como solo quieren que a este equipo de gobierno le vaya mal, los ciudadanos les dan igual".

Para las mismas fuentes "queda de manifiesto que lo único que persigue es utilizar el engaño y la manipulación para arremeter y torpedear al gobierno municipal, aunque sus consecuencias sean negativas para personas y para Callosa. Siguen instalados en bloquear y no dejar trabajar".