El grupo municipal socialista en Pilar de la Horadada han mostrado "su preocupación" ante las últimas noticias en torno al Departamento de Salud de Torrevieja. Según relata su portavoz, Rubén Ferrándiz, «primero conocimos que no iban a cumplir el acuerdo con el personal laboral del hospital, luego que reducían la partida presupuestaria para su ampliación y ahora que Ribera Salud estudia abrir un hospital en Orihuela Costa».

Hoja de ruta

Para Ferrándiz «parecen indicios suficientes para averiguar por dónde va la hoja de ruta del Consell de PP y Vox, y no pasa por privatizar de nuevo la gestión del área de salud, sino por dejar de lado el hospital de Torrevieja y su departamento de salud para que poco a poco se deteriore la calidad asistencial y crear un clima de opinión favorable hacía la sanidad privada».

Mociones

El PSOE pilareño, que se suma a las críticas del PSOE provincial o del grupo municipal socialista en Torrevieja, se remonta al mes de agosto, cuando Vox presentó mociones en varios ayuntamientos del departamento de salud pidiendo al gobierno autonómico del que forma parte que la gestión vuelva a manos privadas. Ferrándiz afirma que «el conseller Marciano Gómez dijo que no tenía vuelta atrás” y pareció que el Partido Popular le dijo no a Vox, pero en realidad era un “sí, pero no así”».

También la Plataforma cercana a Ribera Salud, Sanidad Excelente ha exigido en las últimas semanas a Mazón la reprivatización de la propia área sanitaria.

Y ahora señala el PSOE «el hecho de que un concejal de Vox –el vicealcalde de Orihuela Manuel Mestre- sea quien insinúe que Orihuela Costa es una zona potencial para este tipo de empresas y después se conozca el interés de Ribera Salud hace evidente que todo lo que sucede en torno al hospital de Torrevieja no ha sido espontaneo ni es una casualidad».

Diferencias entre PP y Vox

Para los socialistas «ni seis meses han hecho falta para ver las diferencias entre el gobierno del PSOE y el del PP». Según su portavoz «la decisión del gobierno de Ximo Puig de rescatar la gestión al finalizar el contrato fue polémica y difícil en los primeros meses, pero siempre habló claro sobre sus intenciones y trabajó hasta revertir la situación y empezó a mejorar instalaciones y servicios, mientras ahora nos dicen una cosa y hacen otra, es decir, que Mazón nos miente». «Los trabajadores del hospital y los ciudadanos merecen saber la verdad» señala Ferrándiz.

Pilar de la Horadada

Desde que el Departamento de Salud de Torrevieja pasara a ser gestionado directamente por la Conselleria de Sanidad en Pilar de la Horadada han visto satisfechas algunas de sus reclamaciones, recuerdan desde el PSOE. Como ha sido la ampliación del servicio de radiografías en horario de tarde y la incorporación de un nuevo equipo de Rayos X y de la especialidad de otorrinolaringología evitando desplazamientos a Torrevieja. También se ha completado la plantilla y se ha reforzado las urgencias 24 horas con la asignación de más médicos y enfermeras.

En este sentido Ferrándiz ha recordado que «el equipo de gobierno de José María Pérez llegó a instalar falsos paneles informativos denunciando la situación del servicio sanitario, dicho de otra manera, usó material municipal para su propaganda política cuando en Valencia gobernaba el PSOE» y ha afirmado que desde su grupo municipal esperan del alcalde pilareño que «mantenga el mismo nivel de exigencia en defensa del servicio sanitario en el Centro de Salud y los consultorios de Mil Palmeras, Torre de la Horadada y Pinar de Campoverde ahora que el PP gobierna la Generalitat Valenciana».

Los carteles sirvieron

El equipo de gobierno del Partido Popular ha aclarado que el nivel de exigencia ante la Conselleria de Sanidad "no ha variado, porque el alcalde José María Pérez no trabaja fijándose en el color político, sino en beneficio de sus vecinos". Las mismas fuentes recuerdan que con sus reivindicaciones los pilareños consiguieron que Ribera Salud incorporara un psicólogo que pasaba consulta en plena pandemia, una silla para la consulta de odontología y que implantara el servicio de odontología para adultos y niños, así como el higienista dental. Y que cuando el hospital pasó a gestionarlo la Generalitat -la colocación de los carteles reivindicativos, remarcaron las mismas fuentes-, se consiguió que sanidad implantara dos médicos y dos enfermeros en el refuerzo de Urgencias a atención primaria, además de la nueva sala de Rayos X, y la incorporación de los médicos en plantilla vacantes. Tal y como recogió esta edición la presión del Ayuntamiento con esos carteles logró la reacción del área sanitaria.

A principios de noviembre, tanto el alcalde como la concejal de Sanidad Nieves Moreno se reunieron con el nuevo secretario autonómico de Sanidad, Paco Ponce, para seguir reivindicando mejoras como la unión de ambos centros y la puesta en marcha de nuevas especialidades como la unidad de psiquiatría en turno de tarde para convertir el centro de salud de Pilar de la Horadada en un centro de alta resolución.

La concejal de Sanidad ha aclarado que su nivel de exigencia "no ha variado, y que lamenta que el portavoz Rubén, sin conocer la realidad del asunto, se atreva a generar confusión en la ciudadanía y cuestionar asuntos sobre los que se trabaja a diario".