«Si las listas de espera en atención primaria superan los 15 días, se cierran las agendas y no hay citas, no tenemos sanidad». «Si no contratan personal sanitario suficiente y se superan las 2.000 tarjetas asignadas por médico, no tenemos sanidad».

Esos, entre otros, eran los mensajes de la cartelería ubicada por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada desde la mañana del miércoles en la vía pública cerca de los accesos al centro de salud y los tres consultorios periféricos del municipio y que personal de mantenimiento del departamento de salud retiró ayer por la mañana. Fue el propio Ayuntamiento, con respaldo de la Policía Local el que rescató la cartelería de dentro de las dependencias de ambas instalaciones -en concreto del sótano almacén del centro de salud- y volvió a reubicarla en la calle. Cuando fue alertado de que los carteles estaban desapareciendo envió a una patrulla a Pinar de Campoverde por si también ocurría en esa instalación. Fuentes municipales indicaron que estos carteles en la vía pública no pueden ser retirados ni guardados en el interior de las dependencias de Sanidad. El departamento de salud de Torrevieja, por su parte, indicó que la cartelería no tenía escudo municipal, aunque no se pronunció sobre el hecho de que su personal de mantenimiento la retirara de la calle y la dejada en el interior de dependencias sanitarias. El equipo de gobierno matizó además que el coste de la realización de esas impresiones es mínimo y tanto el material como el propio soporte es municipal. Este episodio se produjo al mismo tiempo que el área sanitaria difundía una nota de prensa en la que rebatía las críticas del equipo de gobierno del PP a la falta de personal sanitario durante este verano, en especial en los consultorios de la costa, que reflejó este diario y dijo que ha realizado «un importante esfuerzo organizativo y de contratación de personal» para reforzar la Atención Primaria del Pilar durante los meses de verano. Sanidad asegura que ha habilitado dos módulos adicionales de refuerzo en el centro de salud y consultorios auxiliares. La Torre de Pilar de la Horadada se queda sin consultorio por la tarde en pleno verano En horario de tarde, el Centro de Salud del Pilar ha habilitado los dos edificios, según las mismas fuentes. El centro viejo que antes cerraba a las 15.00 horas, ahora se cierra a las 21.00 horas, y ha sido reforzado el horario de tarde con un equipo de médico y enfermero de 15.00 a 21.00 horas. Los centros cuentan con dos equipos de médico y enfermera que atienden urgencias para asumir el incremento de carga asistencial en verano. «Se garantiza así, con un tercer enfermero en horario de tarde, la atención sanitaria programada». Mientras Sanidad aseguraba que el personal vacante ha sido sustituido en el centro de salud y que las agendas estaban abiertas los usuarios seguían sin poder solicitar una cita La visión que el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y muchos de los usuarios de los centros de salud es bien distinta. En especial, ayer, la afirmación que las agendas están abiertas porque ni por vía telefónica ni a través de la aplicación de la Generalitat se podía ayer pedir cita -la última opción abierta en el calendario era el 3 de agosto y el portal no permitía confirmar ninguna de las fechas-.